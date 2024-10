Quevedo vuelve: las pistas que nos ha dado sobre su regreso a la música y sus canciones

Pedro Luis Domínguez, o como le conoce el resto de la población española, Quevedo, lleva todo un año dejando pistas a sus fans. Desde que el cantante canario anunció el pasado enero a través de un directo de Instagram que iba a dejar la música, lanzando incluso una canción llamada 'La Última', en la que explica las razones por las que necesita tomarse un respiro de la música. Con frases como "Necesito perder to' pa' volver al punto cero", "necesito enamorarme de to'a esta mierda de nuevo" o "ni los sold out ni el VVS en oro blanco me completan", Quevedo se despedía de la música. Aunque, no por mucho tiempo, ya que en junio reapareció en el festival Bigsound de Valencia para dar su único concierto del año. Desde entonces, los rumores sobre su posible regreso no han hecho más que crecer, todos girando en torno a un número: el 7.