Laura Escanes, sobre enfrentarse a sus alfombras rojas más difíciles: "Lo llevo mal"

Laura reconoce que actualmente está en una etapa "tranquila" en la que se encuentra "segura" de lo que siente y lo que piensa. "Hago lo que me sale de dentro de verdad", admite con respecto a las críticas. "Si algún día me enfado, me enfado, no es lo mismo que antes que me decía 'A lo mejor tengo que ser más correcta'". La de Barcelona reconoce que siendo "honesta" es "más fácil" lidiar con todo.