La vida personal de Antonio Revilla, ex de Laura Matamoros: familia millonaria, padre de un niño y relacionado con Hiba Abouk

Lo que sí se supo desde el principio es que Revilla no era un personaje conocido -a pesar de mantener amistad con la familia de Caritina Goyanes Lapique, ya que estuvo en su último adiós en el funeral celebrado en Tres Cantos pocos días después de perder la vida-. Lejos de dedicarse a las redes sociales -aunque tiene más de once mil seguidores en Instagram-, como sí lo hacía su ya exnovia, el joven es empresario. Concretamente tiene una sociedad de alquiler de inmuebles llamada Portofino Buildings SL, que está registrada desde el año 2021 con sede en la calle Serrano de Madrid y que, tal y como informaba 'Lecturas', este último año había facturado más de tres millones y medio de euros .

Hace unas semanas, y tras varios rumores de crisis, Laura Matamoros salía del paso para confirmar las especulaciones sobre su situación con Antonio Revilla. "Cada uno tiene sus tiempos para superar una ruptura, yo me tomo el mío, estoy tranquila, y el resto tiene otro y no pasa nada", dijo la joven hace unas semanas. Además, también aprovechó para dejar claro que "no era su jardín" cuando le preguntaron por los posibles rumores de relación entre su ex y la actriz Hiba Abouk. Sin embargo, tras relacionar a Revilla con Hiba, previamente también se le había relacionado con la presentadora Patricia Conde.