John Krasinski, el hombre más sexy de 2024: actor y director, casado con Emily Blunt y padre de dos niñas

Tras el honor de convertirse en el hombre más sexy del planeta, el actor ha concedido una entrevista a la revista 'People' en la que ha reconocido que este título le ha pillado totalmente por sorpresa. "Me quedé inmediatamente en blanco. Cero pensamientos. Aparte de que quizá me estaban tomando el pelo. No suelo despertarme así, pensando: ‘¿Será este el día en el que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’. Y, sin embargo, ese día lo hicisteis. Me habéis subido el listón".