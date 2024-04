Cada año la gala tiene una temática y se espera que los invitados la usen como inspiración a la hora de seleccionar sus estilismos. Esto hace que muchos de ellos opten por un enfoque más clásico y evidente, mientras que otros busquen sorprender y den una vuelta de tuerca a sus looks, convirtiendo esta noche en una de las más importantes para la moda.

Si bien parece que los anfitriones están claros, no está tan clara la lista de invitados, que suele estar cuajada de rostros conocidos. Es una lista que elabora Anna Wintour , actual directora de Vogue USA, quien es también la presidenta y organizadora de este evento desde 1995. Ella selecciona con gran cuidado quién forma arte de la lista de invitados y quién no.

No formar parte de esta lista no quiere decir que no sea posible asistir como invitado, solo que para poder acudir será necesario pagar por la entrada. Tan solo es necesario disponer de los aproximadamente 30.000 euros que cuesta (unos 275.000 dólares por la mesa al completo) para poder formar parte del selecto grupo que visita por primera vez la exposición, sin duda una gran diferencia con aquellos 50 dólares que costó en la primera ocasión.