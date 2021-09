Del Chanel de Pé al bicolor de Blanca Suárez: looks inolvidables de la alfombra roja del Festival de San Sebastián

Este año, el festival abre sus puertas el 17 de septiembre y ya está todo preparado para el pistoletazo de salida. Aunque ya se han confirmado algunos de los rostros que acudirán, sí que es cierto que siempre hay sorpresas sobre la alfombra roja. Además, no hay año en el que alguno de estos protagonistas no destaque por su espectacular outfit. Pero, ¿cuáles han sido los looks que más han triunfado en la historia reciente del Festival de San Sebastián?