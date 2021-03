Esto se produjo a la llegada de Marta Nieto y fue su posado con el que se escucharon frases tales como "esa es la que está más buena de todas", "las demás eran todo esqueletillos" y "bueno había una que parecía un putón verbenero, toda llena de tatuajes...", tal como decían en una animada conversación. Sin conocer quiénes fueron los autores de tan desafortunados comentarios, esto no tardó en levantar una gran expectación en las redes y hoy, Marta Nieto no ha pasado por alto nada de lo que se dijo en ese momento.

"No son simples comentarios, son la muestra de la sociedad en la que vivimos. Del derecho de unos a opinar sin consecuencias y de la obligación de muchas de callar y a complacer", ha escrito la actriz. Marta Nieto se confiesa harta de esta situación, de que los hombres se atrevan a opinar de los cuerpos de las mujeres: "Nuestros cuerpos no son para vosotros. No son para vuestro deleite, vuestro juicio o vuestras experiencias. Nuestros cuerpos son para nosotras. Cómo los queramos vestir, cómo los disfrutemos, cómo los luzcamos o no no es asunto vuestro".