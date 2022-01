Defne escucha una conversación entre Kader y Songül

El futuro de Eylül, Songül, Kader y Cemre está en peligro. En el próximo capítulo de 'Huérfanas', después de semanas ocultando lo ocurrido con Kemal, Defne descubrirá que intentaron matar al padrastro de su compañera y que lo tiraron al lago para deshacerse de él. La noticia sorprende a la hermana de Serkan que podría utilizar la información para deshacerse de ellas. ¿Qué hará?

Y mientras Defne podría empezar a urdir un plan contra las huérfanas, su hermano está cada vez más unido a ellas, especialmente a Eylül, a quien le propondrá tener su primera cita.

Por último, en el próximo capítulo, Feride arruinará los planes de la señora Neriman. Cuando Seda sale del despacho, la subdirectora le intercepta y le mostrará la verdadera cara de Songül. "Es una chica honesta y de gran cocrazón. Lo que le ha cocntado se debe a asuntos personales. Para llevarse bien con la directora hay que ser una pusilánime pero Songül no es así, es auténtica. ¿Quiere que forme parte de su familia? Eso sería perfecto".

Las chicas, descubiertas robando en la mansión

Las cosas no han salido como las chicas esperaban. En mitad del robo, los dueños de la mansión regresan y las chicas son descubiertas cuando están intentando escapar. Nerviosa y tras asegurarse de que sus amigas están a salvo, Songül resbala y sufre un fuerte golpe en la cabeza que la deja inconsciente. Mientras sus amigas huyen en un intento desesperado por rescatar a Kader, la joven es atendida por el matrimonio hasta que se recupera. Es ahí cuando la sinceridad de Songül conmueve al matrimonio que decide no avisar a la policía al ver su desesperación. "Puede entregarme a la policía pero ahora no. Mi amiga tiene problemas y yo debo ayudarla. Lléveme luego a la comisaría pero primero hay que ayudarla".

Horas más tarde, cuando sus amigas regresan a la mansión para ayudar a su amiga descubren con sorpresa el giro inesperado de los acontecimientos y que el matrimonio está al tanto de lo ocurrido. "Songül nos ha contado que una de vosotras ha tenido problemas con su padrastro y que estáis buscando dinero para salvarla de esa situación", les dicen a las chicas, a las que perdonan lo ocurrido. "No robasteis porque os arrepentisteis. Sois buenas chicas pero no volváis hacer algo así", les dicen a las chicas, a la vez que se disculpan con Cemre. "Al morir tus padres, no supimos qué hacer. Debimos cuidarme mucho mejor. Lo siento mucho", le dicen a la joven, que no les echa nada en cara. "Ni mi propia familia se ocupó de mí. No os reprocho nada".

Pero esta aparición de las chicas en su vida cambiará por completo a Seda y su marido. Días más tarde, ella aparece en orfanato con una idea clara. "Mi marido y yo hemos conocido a Songül por casualidad y nos ha encantado. Queremos conocerla más. Podría venirse con nosotros", le dice a la señora Neriman, que trata de quitarle la idea. "Es una rebelde, nunca había visto a nadie como ella. Les aconsejo que se alejen de ella lo más que puedan". ¿Por qué la directora no quiere darle esa oportunidad a la joven?

Kemal desaparece gracias a ¿la madre de Kader?

Pero, ¿qué ha pasado con Kemal? Tras escapar por la ventana de la mansión, Eylül y Cemre acuden a la cita con Kemal. Sin embargo, algo ha pasado. El padrastro de la joven no está. La madre de Kader parece tener la clave. "Ese hombre ya no os va a hacer daño a ninguna. Te dije que me encargaría. Estáis a salvo". ¿Quién es la misteriosa mujer y qué poder tiene para poder hacer desaparecer a un hombre? Desafortunadamente, pese a esa llamada y a las evidencias de que algo ha ocurrido, ninguna cree a la joven, que sigue teniendo que soportar las burlas de sus amigas y compañeras de orfanato.

Defne, humillada enel colegio

Pese a las amenazas de Defne, Meral no presenta su renuncia. La hermana de Serkan sabe que lo tiene muy difícil por lo que decide recurrir a su madre que aparece justo en el momento en el que van a anunciar a la ganadora. Sin embargo, las cosas no salen como Defne hubiera deseado. El look elegido por Nazan provoca las burlas de sus compañeros y sus palabras, tras descubrir que Meral es la ganadora, la ira de la directora del centro. "Con todo respeto creo que se equivocan. Es la mejor de la clase de canto desde que era muy pequeña y quién es esa chica. No es nadie. Llevo años dejándome la piel por este centro. Recuerde todo el dinero que he donado".

Toprak pide una cita a Feride

Tras varias semanas comprobando cómo su relación se iba estrechando y después de negar sus sentimientos, Toprak invita a Feride a cenar. Algo que pilla totalmente por sorpresa a la subdirectora del orfanato. "Me ha parecido una cita. Ha sido muy especial cuando me lo ha dicho. No suele ser tan tímido conmigo", le cuenta a una amiga, que no tarda en darse cuenta de que se ha enamorado del vecino de arriba. "Me parece que podría ser el hombre indicado", reconoce Feride.

