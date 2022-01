Kemal amenaza con matar a Kader si no le devuelven el oro

Defne amenaza a Meral para que se retire del concurso

La vida de Kader está en peligro. Kemal la retiene y advierte a Eylül de lo que puede ocurrir si no le devuelve el oro que le robaron. "Voy a encontrarte, no puedes escapar de mí. Voy a proponerte un trato, si me traes eso dejaré a esta amiguita tuya libre. Te llamaré en una hora pero si le cuentas algo a alguien, adiós amiguita", le dice a su hijastra. No puede dejar en la estacada a Kader y Songül tiene un plan. "Robaré una joyería para que la suelte. Lo haré aunque muera en el intento", dice mientras Cemre, que por fin se siente una más del grupo, les indica dónde pueden cometer el robo.

En el próximo capítulo de 'Huérfanas', las tres chicas entrarán en la mansión de unos conocidos de Cemre para hacerse con las joyas necesarias. Sin embargo, las cosas podrían no resultar tan fáciles como pensaban. Cuando están dentro de la vivienda, los dueños aparecen. ¿Las pillarán?

Por otro lado, Defne no estará dispuesta a permitir que Meral le robe el protagonismo y gane el concurso de canto por lo que llamará a su madre. "Estoy a punto de perder el concurso. Solo piensas en ti y en papá. Van a elegir a una del orfanato. Tienes que venir", le dirá a su madre, que inmediatamente se dirigirá al centro escolar.

Eylül se niega a denunciar a su padrastro

Tras el incidente con su padrastro, Eylül está absolutamente devastada pero el miedo no la deja actuar. "Desde hoy todo irá a peor. Nos va a matar. No debieron haberme ayudado. ¿Qué les cuento? ¿Les cuento que mi padrastro me acosa sexualmente hace mucho?", le dice a Feride y Toprak.

Sin embargo, el profesor y la subdirectora no se dan por vencidos y su intento por ayudar a Eylül les lleva a casa de su madre. "Su padrastro, su marido no deja de acosarla. ¿Le ha contado alguna vez lo que le hace ese hombre? Hemos visto a ese hombre cogiendo del cuello a Eylül. Cinco minutos más y estaría muerta. ¿Cómo es así con su hija? Lo he visto con mis propios ojos", le dicen a Mesude, que se niega a creerlo. "Os miente como a mí. Mi marido no sería capaz de eso. Ama a su familia. Es como su hija. Mientes. Kemal la quiere, no le haría eso jamás. ¿Tú eres madre? Hablas sin saber. Intenta criar a un hijo sin dinero. Estoy cansada de criar a mis hijos sin la ayuda de un hombre que los quiera. Kemal no le ha hecho nada a Eylül. Marchaos".

La madre de Kader vuelve a llamar

La llamada de su madre ha trastornado totalmente a Kader, que no quiere moverse del orfanato por si vuelve a ponerse en contacto con ella. Su actitud desespera a Songül. "Ninguna de nosotras tenemos familia pero nos tenemos las unas a las otras, ¿no somos suficiente para ti?", le dice en un intento desesperado por abrirle los ojos a su amiga y sin imaginar que realmente su amiga tiene madre y la señora Neriman lo sabe.

La espera merece la pena. La misteriosa madre de Kader vuelve a llamar al orfanato y pese a la insistencia de su hija, que le cuenta que las quieren matar, se niega a visitarla, aunque le hace una promesa. "No puedo ir, ya te lo dije. Tranquila, tu madre te protegerá. Confía en tu madre", le dice. ¿Por qué no puede ir a buscarla?

Songül vuelve a humillar a Güney

Mientras, en el colegio, Güney sigue poniendo a prueba a Songül. "No hace falta que ocultes lo nuestro. Saben que somos novios. Lo siento, perdona. Delante de la gente debemos fingir que no somos pareja. Songül, cálmate. No voy a pelearme porque no puedes enfadarme", le dice justo antes de que ella estalle y le pegue un bofetón. "¿Tienes algo que decir sobre eso, idiota?", le pregunta mientras todos se burlan de él.

Pero él no será el único en tener problemas con las huérfanas. El concurso de talentos provoca que Defne vuelva a sacar a relucir su lado más oscuro. Cuando comprueba que Meral pone en peligro su reinado en el concurso, la amenaza. "Diles que te retiras. Si no lo haces, tu vida será un infierno". Sin embargo, Songül no está dispuesta a permitirlo. "Defne tiene la vida resuelta pero lo que tú tienes y ella no es talento y no voy a dejar que lo desperdicies".

Cemre empieza a ser feliz

Sin embargo, no todo son malos rollos en el colegio. Serkan está cada vez más unido a las chicas del orfanato y a la que un día fue una de ellos, Cemre. Después de que su amigo le devuelva el collar que perdió por culpa de Defne y la foto de sus padres, Cemre vuelve a sonreir. "Hoy me han hecho el mejor regalo de cumpleaños de mi vida, y ha sido Serkan. Él es el único que me recuerda que fui feliz antes de entrar aquí", les dice a las chicas que tras enterarse de que es su cumpleaños la sorprenden con una tarta. Por primera vez en mucho tiempo, Cemre se siente plenamente feliz.

