Kemal, a punto de matar a Eylül, en el próximo capítulo de 'Huérfanas': "El oro es mío"

Después de recibir la llamada de la señora Neriman, la madre de Kader decide, por primera vez en su vida, llamar a su hija, que emocionada le pide que vaya a buscarla. Sin embargo, pese a alegría de la llamada, Kader no tardará en darse de bruces con la dolorosa realidad. "No puedo ir a recogerte. No llores, me voy a poner muy triste. No puedo ir a verte. Es tarde para eso. Me vi obligada a dejarte. Una parte de mi corazón se quedó allí. No me odies por lo que te hice", le dice antes de colgar.