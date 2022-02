Eylül advierte a Kemal que no se acerque a su hermana, en el próximo capítulo: "Te mataré, no pienso fallar"

Songül está a punto de ser acogida por Seda y su marido

Defne hace creer a sus amigos que tiene una relación con Toprak

'Huérfanas', de lunes a viernes a las 16:30 horas en Divinity

A pesar de su último encontronazo con Kemal y su madre, Eylül regresará a su casa en el capítulo de 'Huérfanas'. Y allí volverá a producirse un nuevo cara a cara entre ambos. Preocupada por lo que le pueda ocurrir a Büşra, la joven advertirá a su padrastro. "Si le pones un solo dedo encima te juro que te mataré. Y esta vez no pienso fallar", le dirá a Kemal, que responderá duramente. "Tienes suerte. Alguien me impide acabar contigo. Si no, no iba a tener piedad. ¿Recuerdas el arroyo en el que jugabas de pequeña? Allí te cortaría el cuello lentamente y luego esperaría a que tu hermana creciera un poco", le responderá su padrastro, que ante la llegada de Mesude tendrá que disimular.

El regreso de Kemal

Kemal ha vuelto a salirse con la suya. Después de su breve desaparición y gracias a la intervención de la madre de Kader, se ha librado de la prisión y Eylül y su madre se han salvado. Sin embargo, su hijastra sigue en su punto de mira y si puede se la llevará de nuevo a casa. "Eres mi hija. No voy a dejar que siga en el orfanato", le dicec a su hijstra, que vuelve a enfrentarse a su madre por no creerla. "Yo sé que no me crees pero, ¿y si no te estoy mintiendo? ¿Y si todo lo que te he dicho es verdad? ¿Dormirías en paz?", le dice a su madre.

Pero escuchar tantas veces a Eylül contar su versión, hacen que su madre dude. ¿Puede ser verdad lo que su hija cuenta? Harta de la situación, le pregunta directamente a su marido, que le da una versión bien distinta de lo ocurrido y amenaza con marcharse. "Ella y sus amigos intentaron matarme. Todavía sigues con eso. Ya te lo dije, intentó seducirme desde su mentalidad infantil. Si te quedan dudas es porque no confías en mí. Saldré por la puerta y no volveré jamás".

Después de todo lo sucedido, las chicas ya creen a su amiga. La madre de Kader está viva y sigue actuando en la sombra. En esta ocasión le envía un teléfono a su hija para que pueda ponerse en contacto con ella. Sin embargo, es interceptado por la señora Neriman, que evita que llegue a manos de Kader. "¿Por qué estás molestando a la niña? No lo compliques. Ya se estaba acostumbrando a ser huérfana. Cuantas más veces hagas esto, más daño le harás. Si sigues así lograrás que se vuelva loca. Lo que haces no es mostrarle tu amor. Estás torturando a la niña", le dice a la misteriosa madre de la joven, que promete dejar de ponerse en contacto con ella, que cree que la única opción que tiene para dar con su madre es preguntar a Kemal.

Defne tiende una trampa a Toprak

Por otro lado, Defne, tras el desplante de Güney, sigue adelante con su plan y hace creer a sus amigas que entre Toprak y ella hay algo más que una relación alumna - profesor. Sin embargo, su versión no termina de convencer a sus amigas por lo que aprovechará un encuentro casual con él para aparentar una cita y tenderle una trampa. Tras contarle que su padre la pega, Defne se abrazará a él ante la mirada atónita de una de sus amigas.

Pero esa no será la única maldad de Defne. Ansiosa por conseguir representar al colegio en el concurso de canto, soborna a Meral para que se retire del concurso.

Güney logra acercarse a Songül

Pero a pesar de los esfuerzos de Defne y su grupo por apartar a las chicas huérfanas, ellas cada vez están más integradas. Güney es uno de los que más interesado está en acercarse a ellas, especialmente a Songül, con quien mantiene una tensa relación. Dispuesto a cambiar eso y a convertirse en su amigo, le cuenta su gran secreto. "¿Crees que eres la única que tiene problemas de verdad? ¿Que la gente con dinero no sufre? Mi madre nos dejó y mi padre bebe sin parar. Antes de venir he llevado a mi padre a rastras a su cama y he recogido las botellas. Mi madre se fue por mi padre, la bebida le pone agresivo. Nos gritaba hasta que amanecía y a veces se enfadaba y me encerraba en el sótano. Mi madre no podía soportarlo y se fue. Me pone mensajes. Estamos endeudados y mi padre acabará encerrado. Acabaré en un orfanato. ¿Tenéis sitio para mí?", le dice a Songül, que por primera vez siente cierta empatía por el joven.

Songül, a punto de conseguir una familia

Por otro lado, Songül está viviendo un momento que nunca pensó que llegaría. Después de años en el orfanato, Seda sigue decidida a convertirse en la familia de acogida de la joven. La noticia sorprende a la joven, que está emocionada con la posibilidad de lograr por fin una familia. "Los dos sabemos que tienes un gran corazón pero eres una niña y todavía necesitas la protección de tu familia y tanto Ali como yo necesitamos el cariño de un hijo", le dice a Songül, que ya se plantea llamar mamá a Seda.

No faltes a tu cita con 'Huérfanas'

Las dramáticas historias de Eylül, Kader, Songül, Cemre y Meral nos ha conquistado. Ellas son las protagonistas de 'Huérfanas', cinco supervivientes de una sociedad que las maltrata y que les ha hecho sufrir mucho más de lo que cualquier podría imaginar para su juventud. ¿Qué pasará con ellas? ¿Podrán encontrar la felicidad? Si quieres descubrir qué ocurre con las protagonistas de esta historia, no puedes faltar a tu cita diaria. De lunes a viernes a las 16:30 horas, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS