En el próximo capítulo de 'Huérfanas', Eylül descubrirá la dramática historia de su madre cuando vivía el padre de sus hijas. "Ha venido a ayudarme aunque puede acabar en la cárcel. Tu padre me daba palizas, me obligó a casarme, me encerró para que no saliera sin él... Os lo ocultaba y aguantaba para que tuvierais un padre. Seguiría así si no hubiese muerto. Por fin pude descubrir la felicidad después de aquello. Por una vez en mi vida soy feliz. Ese hombre al que calumnias es el único que me ha dado amor de verdad. He sacrificado toda mi vida por ti pero tú no harías lo mismo por mí. No te importa la felicidad de tu madre", le dirá a su hija que quedará muy conmocionada por la historia.