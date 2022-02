Entre Feride y Toprak la cosa fluye. La conexión entre ambos es tal que el profesor de gimnasia del centro se ha lanzado a por todas. "Sé que nos acabamos de conocer pero aun así...", le ha dicho a la subdirectora del orfanato justo antes de que el camarero llegue con una tarta en la que puede leerse. "¿Quieres casarte conmigo?" . ¿De verdad esto ha ocurrido? La emoción invade a Feride, que no lo duda. "Ha ido todo muy rápido pero sí. Sí me casaré contigo, Toprak".

Desafortunadamente, la magia no tardará en romperse. En el próximo capítulo de 'Huérfanas', el camarero retirará la tarta con la propuesta y se la llevará a otra mesa. La situación se pondrá muy tensa. Feride, avergonzada, intenta justificar su reacción. "Me he dejado llevar. He dicho que sí por pena. Solo porque no quería que te sintieras humillado. ¿Cómo voy a casarme con alguien que conozco hace tres días? Si hubiese algo entre nosotros, o estuviésemos enamorados, vale. Pero no lo estamos", le dirá a Toprak, quien por su parte parece estar a punto de sincerarse con ella tras este malentendido. ¿Acabará después de esta desastrosa cita su historia de amor?