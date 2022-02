Mesude advierte a Eylül tras confesar que mató a Kemal, en el próximo capítulo: "Nunca olvides esto"

Mesude ha admitido el asesinato de Kemal para que Eylül salga libre

Eylül tendrá un fuerte encontronazo con su madre

Tras se avisada de la detención de Eylül, Mesude se presenta en la comisaría, donde volverá a tener un fuerte encontronazo con ella. "Yo sé que lo has hecho. ¿No has pensado en mí ni en tu hermano pequeño? Nos has traído la ruina y no sé por qué has hecho eso", le dice a la adolescente, que le reprochará que todo lo que ha ocurrido es responsabilidad suya por no haberla creído. Las palabras de Eylül unidas a los duros reproches de Feride provocan que Mesude tome una decisión totalmente inesperada y que provoca un giro en la historia de 'Huérfanas'. Después de haberse posicionado siempre del lado de su marido, confiesa un crimen que no ha cometido para liberar a su hija. "Yo maté a mi marido. Es todo culpa mía. Discutimos y luego le clavé la navaja y lo arrojé al agua. La corriente se lo llevó. Deje libre a mi hija y enciérreme", le dice a la policía.

Después de esta confesión, en el próximo capítulo de 'Huérfanas' las chicas serán puestas en libertad y descubrirán qué ha ocurrido. Ver a su madre esposada destrozará a Eylül, que enloquece por completo. "Tienen que soltarla, es inocente. Soltad a mi madre, ella no ha hecho nada, es inocente. Dejadla. Mamá", empezará a gritar, mientras su madre le pide que tenga presente lo que acaba de hacer por ella. "Eylül, he confesado todo lo que ha pasado y tengo que aceptar mi castigo. He confesado que yo maté a Kemal. Nunca te olvides de esto, Eylül".

Pero, ¿quién es la responsable de la detención de las chicas? Como no podía ser de otra manera, Defne está detrás de la irrupción de la policía en el orfanato para detener a Eylül y sus amigas acusadas del asesinato de Kemal. Lo que no imaginaba la joven es que sus actos pueden traer graves consecuencias para su hermano, que será encerrado por Nazan hasta que decidan qué hacer con él. "

Songül, ¿a punto de ser acogida por Seda?

Mientras Kader se desespera intentando que su madre vaya a buscarla, Songül parece que tiene ante sí una oportunidad. Seda y su marido están muy interesados en adoptarla y llevarla a vivir con ellos. Pero antes de que llegue ese momento, tienen que conocerse mejor. Las cosas van bien y tras la cena con el matrimonio, la joven regresa emocionada. Sin embargo, hay una persona que no se alegre demasiado. "No son tu familia de verdad", le dice Kader a su amiga, que se enfada con ella por su falta de apoyo. "¿No quieres dejarme disfrutar de esto ni siquiera dos minutos? No he dejado de acordarme de ti toda la cena. Soy idiota", le dice a Kader, que se disculpa y le cuenta su gran miedo. "Pensé que no vendrías. Si viene mi madre le diré que deje que vengas y nos iremos de aquí juntas".

Songül y Güney firman una tregua

La vida sonríe a Songül. Además de la posibilidad de tener por fin una familia, su relación con Güney ha empezado a cambiar. Pese a sus constantes enfrentamiento, el joven se acerca a ella con la intención de poner fin a la guerra. ¿Por qué no olvidamos el pasado y empezamos de cero? Es la primera vez que voy a hacer esto. Lo siento. En serio", le dice a Songül, que se muestra reticente hasta que Defne interviene para insultarla y él sale en su defensa.

Toprak se declara a Feride

Tras la desastrosa cita y la 'no propuesta' de matrimonio, Toprak se reencuentra con Feride y esta vez sí se sincerará con ella. "Antes de la tarta intentaba decirte algo. Yo sí siento algo por ti. Quiero que tú y yo seamos algo más que solo vecinos", le dice a la subdirectora del orfanato, que no reacciona como cabría esperar. "Eres cruel. Solo estás tratando de que me recupere del duro golpe de anoche. Le declaras tu amor a la chica que creyó que le estabas pidiendo matrimonio", le dice muy afectada.

