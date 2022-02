Meral hunde a Eylül tras su enfado con Cemre, en el próximo capítulo: "Veo que ahora te odian todos"

Después de lograr el teléfono de su madre la madre de Kader, Cemre consigue hacerse con su dirección para poder visitarla inmediatamente. Sin embargo, el reencuentro no resulta como ella espera. Su madre recibe con los brazos abiertos a otra niña a la que le cuenta que esa adolescente es la hija de la criada, provocando un daño irreparable en Kader, que huye de la casa. "La he visto y me arrepiento. No entiendo por qué no me quiere. Me ha ignorado, ha dicho que era la hija de la criada. Tiene otra hija. ¿Por qué no me quiere?", se pregunta sin imaginar que su madre saldrá a buscarla. "No te enfades, te lo explicaré todo. Tenía que hacerlo. Te lo contaré todo pero tienes que esperar. Debemos salir de aquí".