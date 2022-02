Kader chantajea a Eylül, en el próximo capítulo de 'Huérfanas': "Me lo debes"

La madre de Kader vuelve a intervenir para salvarla de Kemal

Songül podría quedarse sin familia de acogida

'Huérfanas', de lunes a viernes a las 16:30 horas, en Divinity

Pese al incidente con Kemal y tras ser salvada nuevamente por su madre, Kader no da marcha atrás. Conocer a su madre es su único objetivo y tiene claro cómo hacerlo. En el próximo capítulo de 'Huérfanas', chantajeará a Eylül para que la ayude. "Si quieres que no vuelva a quedar con él tienes que ir a casa y mirar en su móvil el número. Apunta los últimos números a los que ha llamado. Tienes que hacerlo porque yo te he ayudado en todo lo que me has pedido. Ahora soy yo la que tiene problemas. Casi acabo en la cárcel por tu culpa. Me lo debes, Eylül", le dirá a su amiga.

Por otro lado, Defne piensa hacer pagar a Meral tras lo ocurrido en el concurso de canto, le tenderá una trampa que podría traer graves consecuencias. Decidida a hacerla pagar, se encerrará en el baño con ella y empezará a pegarse a sí misma para culparla de sus lesiones.

Kader se pone en peligro para intentar dar con su madre

Tras ser presionada por Kemal, Kader le sigue hasta el lugar donde supuestamente está su madre para encontrarse con ella. Sin embargo, al llegar, el padrastro de Eylül intenta abusar de ella al igual que hizo con su hijastra. Una oportuna llamada de teléfono termina con este dramático episodio. Kemal huye y Kader se queda completamente sola y desolada.

El incidente tendrá graves consecuencias para todos. Horas más tarde, Kemal aparece en la puerta de su casa malherido. Por supuesto, él tendrá una excusa para Mesude. "Ayer estuve en un bar, me apetecía desconectar pero no me lo permitieron. Varios hombres hablaban de Eylül y de que la conocían. Esos hombres se sentaron dentro de mí y decían que les gustaba estar cerca de ella y que es prostituta. Les di su merecido por hablar así. No dejaré que calumnien a mi familia", dice Kemal, que volverá a tener un encuentro con la madre de la joven y le exigirá que le entregue el oro que las chicas le robaron.

Pero Kemal no es el único que sufre las consecuencias. Después de su encuentro con Kemal, la madre de Kader se pone en contacto con ella para poner fin a su relación tras advertirla que no puede quedar más con él. "No nos podemos ver. No lo intentes, creo que tenemos que dejar de llamarnos. Cada vez que intento acercarme a ti las cosas se ponen peor", le dice a Kader, que por supuesto no piensa darse por vencida.

El mundo de Songül se derrumba

Mientras Kader sigue metiéndose en líos, Songül se enfrenta a sus propios problemas. El primero de ellos es Güney, que trata de disculparse por haberla mentido. "Te mentí porque pensé que me darías una oportunidad si veías que estaba sufriendo también. Mi vida no es un drama. Siento que mi vida sea estupenda y feliz. Perdóname", le dice a a la joven, que parece replantearse si ha sido justa con él durante todos estos meses.

Por otro lado, tras emocionarse con la posibilidad de ser adoptada, ve como su sueño de tener una familia se esfuma cuando los médico confirman a Seda que está esperando un hijo. Después de años pensando que no podían ser padres, la noticia del embarazo llega en el momento en el que están a punto de firmar los papeles de la adopción. Todo se pospone y la pareja podría abandonar su deseo de convertirse en su familia de acogida.

Dolida por lo que le han hecho a su amiga, Kader se presenta en la mansión. "Songül es mi mejor amiga y lo está pasando fatal porque la han abandonado. ¿Por qué no han ido a buscarla después de prometérselo? Songül está destrozada, se habían hecho ilusiones. Han hecho su vida más miserable, ya tenía suficientes problemas. Si vuelven a hacerle algo así haré que se arrepientan de por vida", les dice a la pareja. La conversación deja muy tocada a Seda, que decide que deben seguir adelante con la adopción. "Esa chica no es un animal, la prometimos que la acogeríamos y no hemos cumplido. Tiene que venirse a vivir aquí. Si no lo hacemos significará una cosa, que no somos buenos padres".

Eylül zanja su relación con Serkan

Por otro lado, tras su conversación con Eylül, Serkan intenta rectificar. "Cometí un error, no tenía que haberle hecho caso a mi madre. Lo siento mucho. Cemre es mi amiga, no siento nada por ella", le dice a Eylül, que ya ha tomado una decisión. "Cemre es una de mis mejores amigas y le gustas, por eso no quiero estar contigo".

No faltes a tu cita con 'Huérfanas'

Unas supervivientes y unas auténticas heroínas. Así son Eylül, Kader, Songül, Kader y Meral. Ellas son las protagonistas de 'Huérfanas', un emotivo drama que ha conquistado Turquía y que emociona a los espectadores de Divinity cada tarde. Si quieres descubrir qué ocurre con ellas, no puedes faltar a tu cita diaria. De lunes a viernes a las 16:30 horas en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS

Si quieres disfrutar de 'Huérfanas' y de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a Mitele PLUS. ¡Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historias de amor favoritas!