Meral se venga de Defne ante todo el colegio, en el próximo capítulo: "Me lo he comprado con tu dinero"

La situación de Defne en el colegio se complica. Cuando parecía que su soborno había funcionado y que era ella quien finalmente iba a representar al colegio en el concurso de canto, Meral aparece por sorpresa. En el próximo capítulo de 'Huérfanas', la hermana de Serkan recibirá de su propia medicina. Por primera vez, Meral se pondrá del lado de su amigas del orfanato y dará una lección que nunca olvidará. "Me he comprado este vestido con las 500 liras que me diste", le dirá mientras todos se ríen de la humillación que está sufriendo la 'reina' del colegio, que verá como su padre la da la espalda y la obliga, ante la vergonzosa situación que están viviendo, a abandonar el centro.

Por otro lado, Kader pondrá su vida en peligro al seguir a Kemal. Cegada por la obsesión por encontrar a su madre, la joven irá con él, que no tardará en demostrar sus verdaderas intenciones. "Tienes la edad de Eylül, estupendo. Eres bastante alta. Yo también parezco joven y si nos ven pensarán que somos pareja", le dirá a la joven.

Songül aceptar vivir con Seda y Kader se derrumba

Después de darle muchas vueltas y pese al enfado de Kader, que no acepta que su mejor amiga tenga la posibilidad de tener una familia y la deje, Songül acepta que Seda y su marido se conviertan en su familia de acogida. Lo que no imagina Songül es que esta decisión alimentará la obsesión de Kader por no quedarse sola y la empujará a que finalmente llame a Kemal para que la lleve con su madre sin pensar en las consecuencias que puede tener ese encuentro.

Por suerte, Neriman la escucha la conversación y avisa inmediatamente a su madre. "Lo único que estás haciendo es daño a la niña. ¿Y si no llegamos a tiempo? ¿Y si acaba haciéndole algo a la niña?", le dice a la misteriosa madre de Kader. ¿Podrá rescatarla en esta ocasión?

Cemre se enamora de Serkan

Después de la muerte de sus padres y cuando ya está plenamente integrada en el orfanato, Cemre se da cuenta de que la única persona de su antigua vida que sigue a su lado es Serkan. El joven se ha convertido en su mejor apoyo por lo que los sentimientos no tardan en aflorar. "Creo que mis sentimientos hacia él han cambiado un poco. Me he sentido muy bien cuando hemos estado toda la tarde juntos. Eylül, creo que me estoy enamorando de Serkan", le dice a Eylül, que, tras la actitud del hermano de Defne en los últimos días cree que ha llegado el momento de alejarse de él.

En el concurso de canto, la tensión del trío es más que evidente y pese a las advertencias de su madre, Serkan acaba acercándose a Eylül. "No estás obligado a estar conmigo. Deberías tener claro si alguien te gusta antes de pedirle salir. La otra persona se crea expectativas y sufre", le reprocha la joven, que recibe una sorpresa que la deja atónita. "Yo te sigo queriendo, me alejé de ti porque mi madre amenazó con arruinarte la vida", le dice Serkan justo antes de que Cemre, celosa de la complicidad entre ambos, les interrumpa.

Songül descubre a Güney

Después de varios días de acercamiento y cuando parecía que su amistad se consolidaba, la verdad ha salido a la luz. Güney ha mentido. Ni su padre es alcohólico ni su madre le ha abandonado. Songül, que se había sincerado con él y le había dejado formar parte de su vida, se siente profundamente decepcionada. ¿Podrá Güney recuperar su confianza?

Y mientras la relación de Güney y Songül se rompe, otra que vuelve a estrecharse es la de Toprak y Feride. Tras el incidente en el restaurante, la subdirectora del orfanato decide replantearse su futuro con el profesor y darle una oportunidad.

