Serkan desenmascara a Defne ante Toprak, en el próximo capítulo de 'Huérfanas': "No lo puedo tolerar"

Serkan negará al profesor que su padre maltrate a Defne

Kader se enfrenta a Eylül y Songül por mentirle sobre su madre

La gran mentira de Defne tiene los días contados. La malvada del colegio podría ser desenmascarada ante sus amigos y arruinar reputación y su vida en el colegio por culpa de su hermano. En el próximo capítulo de 'Huérfanas', Serkan tendrá una conversación con Toprak, que le explica que ya conoce la difícil situación por la que atraviesa su hermana. Sorprendido, el joven confesará que su hermana miente. "Mi padre no es capaz ni de gritarle. Es imposible. Le ha mentido para llamar su atención. Le miente a todo el mundo. Yo siempre me pongo a favor de ella pero hay cosas que no puedo tolerar", le explicará al profesor de gimnasia.

Por otro lado, Cemre, despechada al conocer que Serkan y Eylül están enamorados, pierde el control y empieza a arremeter duramente contra sus amigas. La discusión subirá de tono y en el próximo capítulo, la joven provocará un duro enfrentamiento entre sus amigas al desvelar a Kader que le están ocultando que consiguieron el teléfono de su madre. "¿Cómo eres capaz de hacerme esto? Te odio. Como ahora has encontrado a una familia me traicionas. Quieres que ande detrás de ti. Has cambiado. Ahora presumes delante de nosotras y nos compras regalos. Yo también saldré de esta vida y viviré feliz con mi madre", le dice a Songül, que intentará que entienda que lo único que quiere es evitar que sufra.

Eylül, descubierta por su padrastro

Obligada por Kader, Eylül logra hacerse con los teléfonos que guarda su padrastro en el móvil. Sin embargo, las cosas no salen como ella espera. Cuando intenta devolverle el teléfono a su padrastro, una mujer la acusa de haber robado. Aunque Kemal decide defenderla ante todos, la tensión entre ellos es más que evidente. "Eres de lo peor, yo al final te mato. Dime por qué le has robado el teléfono a Kemal", le dice su madre, que sigue sin creer ni una palabra de lo que dice su hija.

Lo que no imagina Eylül es que lo ocurrido le descubrirá una dura realidad. "Ella no irá nunca a por Kader", le dice Kemal. La confesión coloca a Eylül y sus amigas en una difícil situación. ¿Deben darle el número? Convencidas de que lo mejor es evitar que su amiga pase por el trance de saberse rechazada, optan por no facilitárselo.

La nueva vida de Songül

Mientras tanto, Songül sigue adaptándose a su nueva vida. Sin embargo, no va a ser fácil. Seda y Ali están emocionados con la llegada del bebé y la joven empieza a sentirse fuera de lugar y apartada. ¿Qué hará ahora la joven? ¿Qué decisión tomará respecto a su futuro?

Defne, descubierta por sus amigos

Por otro lado, la trampa de Defne a Meral puede salir a la luz. Feride y Toprak la acorralan y le piden explicaciones por lo ocurrido en el baño. Ella se mantiene firme y niega haberse autolesionado. Sin embargo, esa reunión en el despacho puede salirle muy cara. Algunos de sus compañeros no tardarán en darse cuenta de que entre el profesor y la subdirectora del orfanato hay algo y pondrán en evidencia a la hermana de Serkan. "Deja de mentir", le dicen a la joven, que acorralada arremeterá contra Cemre, a la que revela la relación que existe entre su hermano y Eylül.

