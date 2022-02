Eylül se pone en peligro en su reencuentro con Kemal, en el próximo capítulo de 'Huérfanas'

La joven intentará robar el teléfono a Kemal

Serkan se enfrenta a sus padres para defender su relación

Kader tiene acorralada a Eylül y no le queda más remedio que acudir al festival de su hermana. En el próximo capítulo de 'Huérfanas', la joven se reencontrará con Kemal con el fin de hacerse con su móvil y conseguir el teléfono de la madre de su amiga. El encuentro resultará de lo más tenso ya que su padrastro que volverá a aprovechar la oportunidad para dejarla en evidencia y hacer falsas insinuaciones sobre ella. "Esta mintiendo, ¿lo sabías?", le dirá dolida a su madre, que cree a pies juntillas todas las barbaridades que dice su marido sobre su hija.

Kader se cruza con su madre

Tras el incidente con Kemal, la madre de Kader se presenta por sorpresa en el orfanato para hablar con la señora Neriman, de la que sospecha que podría haberse quedado con el oro que reclama el padrastro de Eylül. "He hablado con ese idiota. Me dijo que tenía oro y que las chicas se lo robaron pero sé que no son capaces de hacerlo, ¿sabes algo de eso? Di la verdad, se lo has robado y Kemal se lo reclama a las chicas. ¿No ves que has puesto en peligro a mi hija? Me prometiste que ibas a cuidar a Kader", le reprocha a la directora del orfanato, que no puede impedir que las miradas de madre e hija se crucen y que tengan un leve contacto en la entrada del centro.

Serkan defiende su relación con Eylül

Tras el incidente en el baño, Serkan se enfrenta a su hermana, "Meral no tenía ningún motivo para hacerte eso. Creo que empezaste tú. Defne deja de manipularme, te conozco. Tú no dejas que te peguen. Sé que mientes", le dice a su hermana a la vez que le insiste a sus padres en que Defne les está engañando. " Se lo ha hecho ella misma, ¿no conocéis a vuestra hija? Os miente en la cara", dice.

Dolida por las palabras de su hermana, Defne les dice que sigue viendo a Eylül, lo que provoca un grave conflicto en casa. Por primera vez, Serkan se enfrenta a sus padres y defiende su relación. "Me gusta y voy a seguir hablando con ella. Me iré si la echáis del colegio. Voy a seguir saliendo con ella, como le hagáis algo malo os juro que no volveréis a verme. ¿Queda claro?", les advierte a sus padres.

Songül deja el orfanato y se va con sus padres adoptivos

Después de su charla con Kader, Seda y Ali regresan al orfanato para llevarse a Songül con ellos y convertirse en su familia de acogida. "Estoy embarazada. Llevábamos tiempo intentándolo y lo hemos conseguido", le dicen a la joven, que no imagina que las cosas no han cambiado. "Queremos una hermanita para nuestro bebé. Creemos que eres la indicad. ¿Quieres venir a vivir con nosotros?", le dice a Songül, que cree que se lo piden por pena y en un primer momento rechaza la propuesta. "Queremos que vengas con nosotros, por favor".

Meral, expulsada del colegio

Mientras tanto, Meral está destrozada por lo ocurrido en el colegio con la hermana de Serkan. "Vosotras tenéis la culpa. No me habéis defendido y Defne le ha mentido al director. ¿Creéis que le he pegado? Seríais muy felices si me retiraran la beca. ¿No veis que lo estoy pasando mal? Yo no he hecho nada. Defne se lesionó ella misma y me ha echado la culpa", les dice a sus amigas y a Feride, que la tranquiliza pese a la expulsión y le asegura que la verdad saldrá a la luz.

