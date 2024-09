Seguramente te ha pasado más de una vez encontrarte con la barriga hinchada sin venir a cuento. Para algunas mujeres es algo ocasional, y cuando es así lo normal es no darle ninguna importancia. Pero hay otras que ven cómo su barriga se infla de un momento para otro sin explicación aparente un día tras otro. Y no es solo un problema que sentimos que afecta a nuestra imagen, sino que también puede ocasionar molestias o dolor abdominal. Te contamos por qué ocurre esto y cómo puedes bajar la hinchazón con rapidez, siempre y cuando no sea el síntoma de algún problema más grave que deba ser tratado por tu médico.