A cambio, sus elementos de gamificación (las rachas, las distintas divisiones, etc.) motivan a quien aprende a abrir la app y jugar un rato. Y quizá no aprendas, pero sí tienes la sensación de haberlo hecho. "Hay una parte que es un poco como placebo, en el buen sentido de la palabra. Cuando hablamos una lengua que no es nuestra podemos sentir miedo, insatisfacción e inseguridad, pero también realización. Si vamos a una aplicación y pensamos, 'ay, he dedicado dos horas a aprender' (luego veremos si hemos aprendido o no), te puede dar mayor confianza al ir luego por ejemplo a una tienda. Tanto tú como la otra persona, a pesar de que no habléis la misma lengua, vais a colaborar en esa comunicación. A lo mejor crees que has aprendido gracias a la aplicación, pero lo que ha hecho es que te ha dado mayor confianza para decir cuatro palabras, algo que también es importante", elabora Sapiña.