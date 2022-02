Volvemos a algo parecido: no es lo mismo abandonar el sedentarismo que querer ir al gimnasio todos los días de la semana. Una vez que sepas qué quieres cambiar, valora las posibilidades reales de conseguirlo. Si el objetivo no es realista, no solo no lo vas a conseguir, sino que, además, te vas a frustrar al hacer un esfuerzo que no te va a llevar a ningún sitio. Puedes establecer diferentes plazos para tus objetivos. El ejemplo del deporte es muy útil aquí. Si no haces nada de deporte, empieza por realizarlo dos días por semana, y en tres meses ya podrás añadir un tercero o cuarto.