En una sociedad en la que las dietas restrictivas y las modas alimentarias parecen dominar el discurso sobre la alimentación, el concepto de ' intuitive eating' o alimentación intuitiva está ganando terreno como un enfoque más saludable , basado en escuchar las señales del cuerpo. Esta tendencia no es nueva, pero ha cobrado relevancia recientemente, especialmente ante el estrés y la presión social por alcanzar ideales poco realistas en cuanto al peso y la imagen corporal.

El estrés es uno de los factores más influyentes en nuestra relación con la comida . Según la American Psychological Association, cuando estamos estresados, es común que busquemos alimentos altos en azúcares y grasas, lo que lleva a patrones de alimentación impulsiva. Esta " comida emocional " no solo nos aleja de una alimentación equilibrada , sino que refuerza un ciclo en el que utilizamos la comida para lidiar con emociones difíciles. Aquí es donde entra en juego la alimentación intuitiva, que nos invita a dejar de lado las reglas externas y reconectar con nuestras señales internas de hambre y saciedad .

Uno de los principios fundamentales de la alimentación intuitiva es celebrar la salud con una nutrición amable . Esto significa que, si bien es importante elegir alimentos nutritivos, no existe una "perfección" en la alimentación. Comer de manera intuitiva no se trata de ignorar los beneficios de una dieta equilibrada, sino de hacer elecciones basadas en lo que tu cuerpo te pide, mientras te permites disfrutar de una variedad de alimentos.

Un estudio publicado en Frontiers in Psychology en 2021 destaca que las personas que practican la alimentación intuitiva tienden a tener un mejor control sobre sus hábitos alimenticios, y experimentan menos atracones y conductas de restricción. Asimismo, otros estudios han mostrado que este enfoque reduce los niveles de estrés y mejora la satisfacción corporal, ya que no se trata solo de lo que comes, sino de cómo lo haces y cómo te sientes durante el proceso.