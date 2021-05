El actor interpreta a Engin, el inseparable amigo de Serkan en 'Love is in the air'

¡Anıl İlter se ha enamorado! El actor que da vida a Engin, el amigo de Serkan Bolat en 'Love is in the air', ha sorprendido a sus seguidores con un vídeo con su nueva pareja. Se trata de la jugadora de voleibol profesional Sinem Yıldız.

En las divertidas imágenes que el actor ha compartido en su perfil de Instagram le vemos entrenando junto a su chica, con la que derrocha complicidad y felicidad. "Antes de la nueva temporada, Sinem Yıldız ha empezado a trabajar conmigo como entrenador personal. Quería que se conocieran mis contribuciones al voleibol femenino turco", ha escrito el actor, demostrando una vez más su gran sentido del humor.

Pero esta no es la primera vez que vemos a la pareja junto. Hace tres meses, la jugadora compartía en sus redes dos imágenes con el actor que habían pasado totalmente desapercibidas hasta este momento.

Anıl İlter está separado y es padre de una niña

Su relación con la jugadora de voleibol es la primera que se le conoce al actor desde que se divorciada hace dos años. En 2019, el protagonista de 'Love is in the air' ponía punto y final a su matrimonio con İpek İlter de forma totalmente inesperada. La pareja, que llevaba diez años junta, eran padre de una niña, Nil, que el pasado enero cumplió 9 años.

El actor siente devoción por la pequeña, con la que intenta pasar el mayor tiempo posible. A través de su perfil en redes sociales hemos comprobado que el actor disfruta de cada minuto con su hija, que se ha convertido en toda una estrella gracias a los divertidos vídeos que comparte su padre con ella. Tal el es el amor que el actor profesa por su hija que se ha tatuado en el pecho un dibujo que hizo de ellos cuando era pequeña.

Anıl İlter da vida a Engin en 'Love is in the air', la serie del momento

Aunque Eda y Serkan son los auténticos protagonistas de 'Love is in the air', lo cierto es que Engin nos ha robado el corazón. El personaje que interpreta Anıl İlter es de esos que te enamoran. Divertido, alocado, ingenuo y fiel amigo de los protagonistas, se ha convertido en uno de los imprescindibles en la serie del momento, en la que protagoniza otra de las historias de amor que nos ha conquistado, la que mantiene con Piril. Si quieres descubrir qué le deparará el futuro a Engin y, sobreto, a Eda y Serkan, no puedes faltar a tu cita con ellos. Cada martes puedes ver un nuevo capítulo de estreno en Telecinco a las 23:00 horas. Además, de lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas, Divinity.

