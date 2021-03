Eda y Serkan se reencuentran, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Cuando Efe se vaya, me iré"

El próximo martes, un nuevo capítulo de estreno de 'Love is in the air' en Telecinco

Ajenos a que su cita fracasó por la intervención de Selin, Eda y Serkan serán protagonistas de un tenso encuentro en el próximo capítulo de 'Love is in the air'. Cada uno con su propio plan muy bien trazado, la pareja se lanzarán reproches hasta que la florista asesta en el golpe definitivo. "En cuanto Efe se vaya yo también me iré". ¿Cumplirá su promesa y abandonará Estambul para alejarse de Serkan?

La trampa de Selin

"No quiero que sea feliz. Si no está conmigo no quiero que esté con Eda". Selin tiene claro que no puede haber una segunda parte en la historia de su ex y la florista. Y si para ello tiene que convertirse en una auténtica villana, lo hará. El primer paso, ya lo ha dado. Tras descubrir que el empresario ha organizado una cita con su ex, la joven les tiende una trampa para que no se produzca el encuentro y evitar así una reconciliación.

Así descubrió Eda la verdad sobre la muerte de sus padres

La historia de amor de Eda y Serkan ha saltado por los aires. Después de unas semanas difíciles, la implicación del padre en la muerte de los padres de la florista ha salido a luz y ha dinamitado una relación ya muy deteriorada. Y Selin ha sido la responsable. Ella era la encargada de destaparlo todo en el peor momento. Eda se rompía en mil pedazos y al empresario no le quedaba más remedio que confesarle todo a su ex, que se replanteaba todo lo que había vivido con él hasta ese momento. "¿Me diste una beca para aplacar tu conciencia? Me engañaste y me torturaste. Me acabas de arrancar el corazón", le decía totalmente desolada.

