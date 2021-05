Ha llegado el momento de la verdad. ¿Cómo le habrá sentado a Serkan el compromiso de Eda y Deniz? ¿Provocará el plan de la florista la reacción que espera en el empresario? En el próximo capítulo, los protagonistas de 'Love is in the air' se reencuentran tras la bomba de la fiesta y las cosas, al menos de momento, no parecen ir como Eda esperaba. A las puertas de la empresa y ante las preguntas de los periodistas, se mostrará tensa y cínica. "El amor verdadero dura para toda la vida, el amor con sentimientos reales. ¿Acaso te molesta ver lo feliz que soy ahora? A veces la vida te sorprende y esta sorpresa ha sido preciosa", dirá mientras Serkan intenta salir al paso y zanjar su historia. "Yo también soy feliz, ya podemos olvidarnos del pasado".