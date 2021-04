Eda y Serkan, juntos de nuevo en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Nos enfrentaremos juntos a esto"

El martes a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air', en Telecinco

Cada tarde a las 17:45 y las 21:55 horas, tienes una cita con Eda y Serkan en Divinity

Hande Erçel y Kerem Bürsin son Eda y Serkan en 'Love is in the air'

Aunque Eda ha llegado a replantearse su futuro con Serkan tras la aparición de su abuela a Art Life como nueva socia, en el próximo capítulo de 'Love is in the air', la situación de la pareja dará el giro que tanto estábamos esperando. Después de semanas separados, Eda y Serkan vuelven a unir sus caminos. Juntos plantarán batalla a la abuela de la florista. "Antes era una persona que solo trabaja pero llegaste tú y conmoviste mi corazón. Ya no puedo vivir como un autómata y sin ti no puedo soportar el peso que aguanta mi corazón. Si tu mano sostiene mi corazón estoy dispuesto a enfrentarme a cualquier dificultad", le dice el empresario a Eda, que no dudará ni un minuto y volverá a confiar en la fuerza de su amor. "Nos enfrentaremos juntos a esto".

El ultimátum de la abuela de Eda

Por fin se ha descubierto la identidad de la nueva accionista de Art Life y sí, como nos temíamos, los problemas han llegado con ella. La persona que a partir de ahora tendrá mucho que decir sobre el futuro de la empresa de Serkan Bolat es la abuela de Eda. Y no, no le interesa dirigir la empresa. Su único objetivo es destruir a la familia que provocó el accidente en el que murió su hijo.

Y no tardará en dejarle claras sus intenciones a Eda. Superado el shock inicial, la florista se enfrentará a ella y descubrirá cuál es su plan. "El destino de Serkan Bolat y de esta empresa está en tus manos. Si construyes tu futuro con un hombre que consideres que es digno de ti, venderé las acciones y me iré pero si insistes en continuar con Serkan, me veré obligada a castigarle muy severamente". ¿Qué hará Eda? ¿Cederá a la presión de su abuela al ver en peligro al amor de su vida?

¿Qué pasará con la pareja protagonista de 'Love is in the air'? ¿Logrará la abuela de la florista separarles para siempre?

