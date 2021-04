El ultimátum de la abuela de Eda, en 'Love is in the air': "Si sigues con Serkan, le castigaré"

Los martes a las 22:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

Sabíamos que este día llegaría pero ha sido peor de lo que se preveía. La misteriosa nueva socia de la empresa ha hecho su aparición y ha hecho que estalle la guerra. Y es que la nueva accionista de Art Life es nada más y nada menos que la abuela de Eda. Y como era de esperar no ha llegado precisamente con una actitud conciliadora.

No. La abuela de Eda ha llegado con ganas de pelea. Sin embargo, con su propósito de saldar cuentas con los Bolat también arrastrará a su nieta. Ella será su primera víctima. "El destino de Serkan Bolat y de esta empresa ahora está en tus manos. Si construyes tu futuro con un hombre que consideres que es digno de ti, venderé las acciones de esta empresa y me iré pero si insistes en continuar por el camino que estás llevando con Serkan voy a poner patas arriba esta empresa, su vida y su familia. Si no haces lo que digo, me veré obligada a castigar muy severamente a Serkan", le dice a la florista.

Sin embargo, Eda no está dispuesta a ceder. "Has venido a reabrir las heridas. Te conozco muy bien. Eres la persona que destruyó mi familia, la que destruyó la vida de mis padres. A mí no me vas a hacer lo que le hiciste a mi padre. Estás completamente chalada". ¿Qué hará cuando vea a Serkan en peligro?

El acercamiento de Eda y Serkan, en peligro

La llegada de la abuela de Eda se produce justo en el momento en el que la pareja parece haber iniciado un acercamiento que les permita reconstruir su relación y dejar atrás el trágico pasado que les separa.

El plan de Balca

Pero la malvada abuela de Eda no será la única que intente separar a la pareja. Balca sigue obsesionada con acercarse al empresario. Tras provocar a Eda presentándose en su casa en plena noche, pasa a la segunda fase del plan. Destruir a Eda. Por suerte para la florista, las cosas no saldrán como la nueva directora de Relaciones Públicas espera y tendrá que cambiar de táctica. A partir de ahora, Balca intentará acercarse a ella y ganarse su confianza para luego traicionarla.

