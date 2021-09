Eda, en shock al entrar en la habitación secreta de Serkan, en el próximo capítulo: "He guardado todo"

Cada tarde a las 17:45 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

Eda no podrá resistirse y tras saber por Kiraz que Serkan tiene una habitación secreta en la que no puede entrar nadie, se colará en ella para averiguar qué es lo que esconde su ex. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', Eda se quedará perpleja al descubrir cuál es el tesoro que el empresario tratar de mantener a salvo de todo. Cinco años después de su ruptura, se encuentra con una realidad totalmente inesperada que podría hacerle replantearse su futuro con el padre de su hija. Y es que Serkan ha guardado cada uno de sus recuerdos con ella y ha convertido esa habitación en un lugar sagrado para él. Eda era y será la mujer de su vida. "He guardado todas tus cosas", le dice al encontrarla allí.

Eda descubre la identidad de la amiga especial de Serkan

Este acercamiento entre la pareja se produce poco después de que Eda se pusiera en evidencia ante Serkan. "Esa mujer no volverá a esta casa nunca jamás. Si quieres ser un padre para mi hija, ninguna mujer podrá hacer de su madre. No puedes aceptar a ninguna mujer en tu vida", le dice a su ex, que entre risas le aclara quién es esa amiga tan especial para él. "Esa mujer me va a ayudar a fortalecer mi vínculo con Kiraz. ¿Quieres que te diga quién es? Es amiga mía de la universidad y es la mejor pedagoga del país", le dice a la florista.

Contenta con la decisión del empresario, Eda, con la ayuda de la pedagoga, intenta encontrar una solución a su difícil situación con la niña ahora que sabe quien es su padre. Sin embargo, sus consejos no son muy bien recibidos. "Mi consejo es que viváis juntos o paséis una temporada juntos en la misma casa y acordéis los principios básicos sobre la crianza de Kiraz".

Kiraz convence a sus padres para pasar la noche juntos

Aunque Eda se niega a convivir con Serkan después de lo ocurrido entre ellos, Kiraz logrará lo que parecía imposible. Tras una charla con Can, que asegura que los papás viven juntos, la pequeña pone en marcha su plan para que su padre nunca la abandone. "¿Por qué no nos vamos los tres a la granja? Can y sus padres viven en la misma casa, ¿vosotros no os queréis?", le dice a sus padres, que finalmente acaban cediendo a sus deseos. "Nunca te dejaré", le dice el empresario a su hija.

La guerra sucia de Ayfer y Aydan

Mientras la pareja protagonista de 'Love is in the air' busca la mejor forma de adaptarse a su nueva situación, Aydan y Ayfer siguen conspirando a sus espaldas. Por un lado, la madre de Serkan intenta recopilar testimonios que apoyen su versión de que Eda no es buena madre, mientras que Ayfer sigue buscando testigos que declaren contra Serkan para vencerles en un posible juicio por la custodia. ¿Qué pasará cuando los padres de la pequeña Kiraz descubran lo que están haciendo?

No faltes a tu cita con Eda y Serkan en Divinity

La historia de amor de Eda y Serkan podría estar a punto de cambiar. Tras el descubrimiento de habitación secreta, la florista podría darle una nueva oportunidad al padre de su hija. Sin embargo, todo podría saltar por los aires si se descubren los planes de Aydan y Ayfer. Si quieres descubrir qué ocurre, no faltes a tu cita con 'Love is in the air'. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.

//www.divinity.es/

Adelántate a la emisión de 'Love is in the air' en Mitele PLUS