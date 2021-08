En el último episodio de la primera temporada, Eda descubría que Serkan estaba enfermo

Esta tarde a las 17:45 horas, gran estreno de 'Love is in the air' en Divinity

Apenas quedan horas. Esta tarde a partir de las 17:45 horas, arranca la segunda temporada de 'Love is in the air' en Divinity. La historia de amor de Eda y Serkan continúa y lo hace con una temporada cargada de sorpresas y un giro inesperado de guion que dejará a los espectadores en shock.

Cómo sabemos que los incondicionales de la serie del momento ya no pueden esperar más y que llevan las últimas 48 horas preguntándose qué habrá pasado con los protagonistas desde que el pasado viernes Eda descubriera los informes médicos de Serkan, os hemos preparado este avance exclusivo. Eso sí, os advertimos de que este adelanto os va a dejar con ganas de más (pero tranquilos, tan solo quedan unas horas para el gran estreno).

Y es que, cinco años después las vidas de Eda y Serkan parecen haber cambiado mucho. ¿Qué pasó entre ellos después de que la florista encontrara los informes? Todo ha cambiado y nada entre ellos es lo que fue e incluso los looks de los protagonistas de esta historia de amor no son los mismo. Eso sí, parece que los recuerdos y su amor no es de los que se olvidan fácilmente. ¡Que se lo digan a Serkan! El empresario sigue teniendo muy presente a Eda, a la que parece ver en todas partes.

Un giro inesperado que lo cambiará todo

Lo que no imaginan ninguno de los protagonistas de esta historia es que, a pesar de su distanciamiento, el destino tiene la intención de volver a cruzar sus caminos. Pronto podremos ver el reencuentro de la pareja, que marcará un antes y un después en sus vidas, sobre todo en la de Serkan.

Y es que con ese reencuentro aparecerá en escena el personaje clave de esta temporada: una niña de unos cinco años que le pregunta a su madre si ese apuesto hombre es su padre. ¿Qué hará Serkan ahora? ¿Habrá una segunda oportunidad para Eda y Serkan? ¿Podrán recomponer su historia de amor? ¿Qué ocurrió después de que Eda

