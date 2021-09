Serkan se cuela en casa de Eda y provoca un incidente, en el próximo capítulo: "Estás loca de remate"

La pequeña Kiraz ya ha descubierto que Serkan Bolat es su padre

Aydan tenderá una trampa a Serkan para hacerse con la custodia de Kiraz

Cada tarde a las 16:45 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

El cumpleaños de Kiraz lo ha cambiado todo. Pese a su reticencia a ejercer de padre, Serkan ha entendido que ese pequeño milagro que es su hija es lo más importante que le ha pasado en la vida. Decidido a demostrar que puede ser un buen padre y que ahora ella es su prioridad, el empresario empezará hacer cosas que nunca antes hubiera imaginado. En el próximo capítulo de 'Love is in the air' descubriremos a ese nuevo Serkan y cómo su cambio provoca un auténtico desastre y una situación de lo más absurda cuando, tras prometer a la pequeña que estaría allí para despertarla, se presenta en casa de Eda a altas horas de la madrugada. "¿Abres los aspersores y sales con un palo? ¿Esto es lo que haces si aparece un pervertido? Estás loca de remate", le dirá a Eda antes de entrar en la casa.

Aydan le tiende una trampa a Serkan

Sin embargo, las cosas no tardarán en torcerse gracias a la inestimable ayuda de Aydan. Tras descubrir que tiene una nieta y después de que Serkan haya decidido darse una oportunidad como padre, ella ha pasado a la acción inmediatamente.

Decidida a recuperar el tiempo perdido con su nieta, le tenderá una trampa a su propio hijo que complicará el futuro de la pareja protagonista. Cuando al comentar la posibilidad de pedir la custodia de la niña ve que su hijo está reticente, cambia de estrategia. "Registra a Kiraz con tu apellido", le dice a Serkan, que a pesar de creer que lo conveniente es hablarlo con Eda, confía en la palabra de su madre y firma los papeles sin imaginar que lo que ha firmado es la solicitud de custodia de la pequeña.

Los celos de Serkan

Ajeno a los planes de su madre, Serkan sigue estrechando la relación con Kiraz, que empieza a hacer preguntas sobre por qué le han ocultado que él era su padre. Eda y él intenta explicarle las cosas lo mejor posible. "Tú no me habías visto nunca y esto era una gran oportunidad para nosotros para vernos intentar entendernos sin prejuicios. Yo he aprendido muchas cosas de ti", le dice Serkan, que empieza a disfrutar de sus primeros momentos con la pequeña mientras Eda les mira emocionada.

Todo va bien hasta que Kiraz menciona a Buba. La presencia de Burak en la vida de su hija incomoda al empresario. "Ya creo que no hace falta que venga porque ahora el padre de Kiraz está con ella", le dice a Eda, que intenta explicarle que la presencia de su amigo no es una amenaza. "No tiene nada que ver con que tú seas el padre de Kiraz. No te entrometas", le responde Eda.

Sin embargo, las explicaciones de su ex no le convencen. "Me has explicado por activa y por pasiva que no te molesto y que no me quieres contigo pero yo si te quiero. Pero, ¿sabes lo que me importa? Solo que mi hija me quiera", dice Serkan, que pese a todos sus esfuerzos, no consigue acercarse a Eda, que no sabe cómo encajar a Serkan en su nueva vida.

No faltes a tu cita con Eda y Serkan en Divinity

¿Cómo acabará esto? ¿Logrará Serkan alejar a Buba de la vida de Kiraz? ¿Conseguirá acercarse a Eda y empezar de cero? Todavía quedan muchas preguntas por responder y solo una forma de darles respuesta. Si quieres saber qué ocurre entre los protagonistas de 'Love is in the air', no faltes a tu cita diaria. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.

Adelántate a la emisión de 'Love is in the air' en Mitele PLUS