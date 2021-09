Según el programa de tertulia Söylemezsem Olmaz, los protagonistas de ‘Love is in the air’ se hicieron cargo durante horas de dos niñas en el set de rodaje de la serie. Pero la historia detrás de este gesto es aún más entrañable.

Aunque Hande y Kerem están pasando por uno de los momentos más dulces a nivel personal, no sucede lo mismo con sus personajes en 'Love is in the air'. Serkan ha descubierto que la pequeña Kiraz es su hija y le está costando digerir la noticia. Eda intenta que el arquitecto conozca un poco más del pasado de la niña, pero por el momento no lo está consiguiendo.