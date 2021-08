Serkan huye de Eda tras saber que Kiraz es su hija, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Eda confiesa a Serkan que Kiraz es su hija

Kiraz le revela a su madre la estrecha relación que tiene con Serkan

La verdad ha salido a la luz. Eda no ha podido ocultar durante más tiempo la verdad y, a pesar de su intención de alejarse y mantener a salvo su secreto, finalmente ha decidido revelar a su ex la verdad. "Serkan, la dueña de estos zapatos, esa niña maravillosa, esa niña tan dulce es mi hija y tú eres su padre", le ha dicho al empresario.

En el próximo capítulo de 'Love is in the air' veremos la esperada reacción del empresario a la noticia que sin duda cambiará su vida. En shock seguirá escuchando la historia de su ex. "Lo descubrí al llegar a Italia, antes no estaba segura. ¿Qué iba a hacer? Me dijiste que no me querías, me echaste y no querías volver a verme. No podía decírtelo", le dirá Eda que intentará desesperada que reaccione. "Serkan, di algo. ¿No vas a decir nada?"

Sin embargo, la reacción no se produce. Confuso e incapaz de asimilar la noticia, Serkan huirá de Eda, que desesperada intentará retenerle para aclarar las cosas e intentar darle una explicación que pueda llevarles a un entendimiento. ¿Lo conseguirá?

La confesión de Kiraz a su madre

¿Pero qué precipita la confesión de Eda? La pequeña Kiraz es la responsable. Ya rumbo a su nueva casa, le cuenta a su madre que ha dejado sus zapatos a Serkan Bolat. "Como la cenicienta, para que pueda encontrarnos", dice la pequeña, que revela a su madre la estrecha relación que ha establecido con el empresario.

De repente, Eda ve con otros ojos a Serkan. Ese hombre que sigue manteniendo que no quiere tener hijos ha creado un vínculo muy especial con su hijo. Como si intuyera la verdad que oculta Kiraz, el empresario le ha revelado sus secretos más íntimos y sus sentimientos más profundos. "A mí me ha hecho mucho caso. Dibujamos una casa voladora cada uno y me tapó los ojos para que no viera la suya, me ha contado muchas cosas, que su fruta favorita es la cereza, que hay una hada a la que quiere mucho, que cree en las hadas, que echa mucho de menos a su hermano, que su color favorito es el azul..." Sorprendida ante la confesión de la pequeña regresa al hotel para contar la verdad. Serkan está preparado para ser padre, aunque ni él mismo se haya dado cuenta. Emocionada, le confesará quién es realmente Kiraz.

El último encuentro de Kiraz y Serkan

Pero antes de su precipitada marcha, Kiraz tendrá un último encuentro con su padre en la playa. El empresario, que cada vez está más unido a la pequeña, la ayuda a encontrar un collar que le regaló su madre. "Eda te dio este collar, ¿no has dicho que fue tu mamá?", le dice a la pequeña, que intenta salir del enredo como puede a la vez que le lanza un mensaje. "Es verdad que tú lo encuentras todo. También me encontrarás a mí. Me voy a ir lejos, encuéntrame", le dice la niña, que confiesa a su padre que no quiere irse mientras Eda les dice que tienen que hacerlo.

El futuro de Eda y Serkan, solo en Divinity

La noticia de la paternidad de Kiraz ha hecho saltar todo por los aires. Serkan huye y ahora tendrá que decidir qué hace con su vida y replantearse su futuro con Eda. ¿Qué pasará a partir de ahora con los protagonistas? ¿Formarán una familia?

