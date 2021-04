La carta de despedida de Bige Önal, de 'Love is in the air', a su padre: "Tengo miedo de olvidar"

El padre de la actriz falleció a causa de una hemorragia cerebral el 16 de marzo

Tres semanas después del fallecimiento de su padre a causa de una hemorragia cerebral, Bige Önal, la actriz que interpreta a Selin en 'Love is in the air', ha querido recordarle y rendirle homenaje en sus redes sociales.

En un emotivo mensaje que acompaña una tierna foto de su infancia, la intérprete turca se ha sincerado y ha compartido sus sentimientos en estos dolorosos momentos. "Mi vida siempre ha cambiado y se ha desarrollado mirándome en ti. En tu ausencia, eres el mayor activo de mi vida", ha escrito la actriz. "Desde que te fuiste, tengo miedo de olvidar. Conozco cada curva de su rostro y de su mano. No sé qué hacer".

Desolada por la pérdida, Bige Önal ha compartido con sus seguidores algunos entrañables recuerdos de su niñez. "Cuando era niña siempre miraba a la puerta y no quitaba la vista hasta que llegabas. Siempre miraré esas puertas, hasta que mis ojos te vean. Te amo papi", ha comentado la actriz, que días más tarde volvía a compartir una nueva imagen con su padre. "Encontrémonos en sueños".

La confesión de Bige Önal sobre su hermano

Esta no ha sido la primera vez que la actriz abre su corazón tras la trágica pérdida de su padre. Apenas unos días después del funeral, se sinceraba sobre la complicada relación que mantiene con su hermano mayor, Patrick, que es fruto de una relación anterior de su padre en Alemania. "No tengo una relación cercana con él porque le conocí cuando tenía 21 años. No crecimos juntos, vive en Alemania y por eso no podíamos ser como hermanos", contaba a un medio de comunicación.

El gesto de Hande Erçel con su amiga tras el fallecimiento de su padre

El fallecimiento del padre de la actriz ha puesto de manifiesto la buena relación que existe entre los protagonistas de 'Love is in the air'. Cuando un día después del funeral, Önal sufrió un desmayo, Hande Erçel se trasladó inmediatamente hasta Esmirna para asegurarse de que su amiga estaba bien. Al verla, Bige Önal agradeció el gesto y tuvo unas bonitas palabras hacia ella. "Esto es lo que tú llamas amistad", le dijo.

La despedida de Selin de 'Love is in the air'

Después de semanas haciendo la vida imposible a Eda y Serkan, Selin ha decidido retirarse y poner tierra de por medio. La exnovia del empresario ha decidido empezar una nueva vida lejos. Pero antes de irse, ha decidido pasar a decir adiós a la pareja y su despedida de Eda no ha podido ser más tensa. ¿Alguien ha creído en sus buenos deseos?

