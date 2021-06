Eda planea que su boda con Deniz sea real: los fans opinan sobre la decisión que tomará Serkan

Deniz ha iniciado los trámites para que su boda con Eda sea real

Se avecina tormenta. Después de hacer todo lo posible para que Serkan recordara una historia de amor para ella inolvidable, Eda ha decidido dar un paso muy peligroso para hacer reaccionar al que un día fue su prometido. Consciente de que su exprometido sospecha que lo suyo con Deniz no es real y convencida de que la única forma de hacer que salte de nuevo la chispa es ponerle contra las cuerdas, la florista decide que su boda con su amigo de la infancia va a ser real.

A lo mejor nos equivocamos, pero no parece que la idea de Eda no va a salir tal y como ella espera. Todo podría volverse en su contra y acabar provocando un auténtico desastre. En Divinity creemos en los finales felices pero visto lo visto en 'Love is in the air' mucho nos tememos que la situación podría complicarse aún más entre los protagonistas. Pero, ¿y vosotros? Ha llegado el momento de que los fans de la serie del momento opinen sobre el futuro de la pareja. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora?

Deniz inicia los trámites para la boda a espaldas de Eda

Pero a Eda no ha sido a la única que se le ha ocurrido dar este paso. A sus espaldas, Deniz ya ha iniciado los trámites para que la boda sea real. Todo está fuera del control de la florista, que sigue confiando ciegamente en Deniz e ingnorando sus verdaderos planes. "Nuestra boda no va a ser una farsa. Nos casaremos de verdad. Cuando Serkan empezó a hacer preguntas me presenté en el registro y presenté una solicitud", le confesará a Selin, que se encuentra entre la espada y la pared tras recibir las fotos de su beso con Deniz. "Rompe con Serkan de forma amistosa o esto se va a poner muy feo"

Serkan siguen sin recordar

Todos los esfuerzos de Eda han sido en vano. Serkan no la recuerda. Sin embargo, pese a ese olvida, el empresario siente una increíble atracción por ella. Algo incontrolable e incomprensible. "No me la saco de la cabeza y cuando la tengo cerca su perfume me vuelve loco y me hace recordar cosas del pasado pero no sé si son reales o no", le dice a Engin, que le dice que ha lo que sea necesario para saber quién es Eda y qué lugar ocupa en su vida. Y dicho y hecho. ¡Serkan besa a Eda!

Pero, aunque Eda (y los fans de 'Love is in the air') se las prometía muy felices en ese momento, la alegría se disipó en segundos. "No, no me acuerdo. Pensé que besándote quizá recordaría algo", le confesaba el empresario.

