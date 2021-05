Eda ha sido liberada por Serkan: los fans de 'Love is in the air' opinan sobre el futuro de la pareja

Cada martes a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

De lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity

La historia de amor de 'Love is in the air' está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsim

Al final todo ha salido bien. Serkan llegó a tiempo para evitar que el príncipe Seymen (a quien todos veíamos venir menos la señora Semiha) se llevara a Eda lejos de Estambul para llevar a cabo sus inquietantes planes para convertirla en su mujer. Eda se ha librado por los pelos pero este incidente puede acarrear nuevas consecuencias y cambiar los planes de futuro de la pareja.

El martes sabremos qué ocurrirá entre ellos pero desde en Divinity llevamos desde el martes pensando qué pasará ahora. ¿Habrán conseguido deshacerse del príncipe de una vez por todas? ¿Será ahora el turno de Balca? ¿Qué hará la abuela ahora que sabe que el hombre perfecto para su nieta no lo es tanto? Son muchas las preguntas y muchas las posibilidades y por eso queremos saber qué opináis los fans de 'Love is in the air'. ¿Habrá boda de una vez por todas?

El secuestro de Eda

Y es que el último capítulo nos dejaba con el corazón en un puño. Justo cuando pensábamos que Eda y Serkan no iban a encontrar nuevos obstáculos, el príncipe Seymen hacía saltar todo por los aires. Tras drogar a todas las chicas durante la noche de la henna (todas menos Balca, que al darse cuenta de lo que estaba pasando decidió no hacer nada) se llevaba a Eda en un coche rumbo a un helipuerto para poder ejecutar sus planes.

Los inquietantes planes del príncipe Syemen

Y es que el príncipe Seymen llegó a la vida de Eda de mano de su abuela y con un objetivo (oculto) muy claro. Llevarse a Eda. Desde el primer momento supimos que el hombre que la señora Semiha consideraba el perfecto para su nieta no era trigo limpio. Y no tardó en darnos la razón. Minutos después de la ruptura de Eda con Serkan, veíamos un escalofriante retrato que había mandado hacer de su futura mujer y él. ¿Qué pensará la abuela ahora que ha descubierto la verdad?

No faltes a tu cita con Eda y Serkan

La pareja formada por Eda y Serkan se ha convertido en una de las favoritas de los espectadores. Su historia de amor mantiene a los espectadores en un sinvivir. ¿Qué pasará entre ellos? ¿Podrán superar los obstáculos que se empeñan en ponerles?

