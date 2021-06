Hande Erçel y Kerem Bürsin, muy cómplices tras recoger un premio: "Es muy importante para mí"

La pareja ha recogido sendos premios por su interpretación en 'Love is in the air'

La pareja compartió risas y gestos cómplices durante la ceremonia

La pareja de moda está más de moda que nunca. Hande Erçel y Kerem Bürsin se han convertido en los actores turcos de más éxito gracias su participación en 'Love is in the air', una serie que no para de darles alegrías, tanto a nivel personal como profesional. Después de un año dando vida a Eda y Serkan, han recogido los premios a mejor actriz y a mejor actor en los 'Golden wings', unos premios entregados por la Girne Amerikan Üniversitesi y que son elegidos por el público a través de una votación abierta.

Gestos y miradas cómplices en la entrega de premios

La expectación por la presencia de la pareja era máxima. La entrega de premios ha sido el primer acto público al que han acudido juntos desde que confirmaran su noviazgo el pasado mes de abril. Todas las miradas estaban puestas en los protagonistas de 'Love is in the air', que no defraudaron a los presentes y se mostraron muy cómplices en todo momento. Muy relajados y sonrientes, la pareja atendió a los medios demostrando la química que existe entre ellos y la admiración profunda que sienten el uno por el otro.

A lo largo de toda la ceremonia, la prensa siguió cada movimiento de la pareja y un gesto de Kerem llamó la atención de todos los presentes. Y es que el actor, que se sentó junto a su chica, reclamó su atención golpeándole suavemente el brazo tras unos minutos charlando con otros invitados. En ese momento y según comentan los presentes en el acto, Erçel respondió con una sonrisa e inmediatamente acercó su silla él.

Pero los gestos nos se quedaron ahí. Tras la recogida de premios, momento en el que ambos compartieron escenario, el actor cogió cariñosamente a su chica de la mano para bajar las escaleras y regresar al sitio que tenían asignado para seguir el evento.

El bonito mensaje de Hande tras recoger el premio

La actriz que subió a recoger su premio cuando su pareja todavía estaba en el escenario recogiendo el suyo quiso dedicarle unas bonitas palabras al actor, que miraba sonriente y permanecía muy atento a todo lo que decía. "Hemos creído en este proyecto. Hemos puesto nuestros corazones en él. Es muy importante para mí que hayamos conseguido este premio juntos. Gracias a todos y a mi pareja", decía la actriz.

Eda y Serkan se enamoran en Mediaset

