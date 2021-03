El martes a las 22:00 horas, disfruta de un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

Aunque son muchos los que soñaban con que la historia de amor de Eda y Serkan traspasara la pantalla y se hiciera realidad, parece que no va a ser posible. Según han publicado algunos medios turcos, la actriz protagonista de 'Love is in the air' tiene novio.

Los rumores apuntan a que Hande Erçel llevaría poco más de un mes con Murat Can Akdoğan, un joven que pertenece a una conocida familia de Turquía. Por el momento la actriz ni confirma ni desmiente la relación con este atractivo joven a quien ha comenzado a seguir en redes sociales, avivando así los dimes y diretes sobre el incipiente noviazgo.

Aunque por el momento apenas han trascendido datos sobre su posible relación o sobre cómo se conoció la pareja, la prensa turca especula con que han podido ser las hermanas mayores de ambos las que les presentaron. Al parecer, Cansın Hacısoyu, la hermana del joven (quien por cierto también es amiga del ex de Hande) y Gamze Erçel se conocen desde hace tiempo y habrían jugado un papel fundamental.

¿Quién es Murat Can Akdoğan?

Nacido en 1985, Murat Can Akdoğan es uno de los nombres más conocidos de la vida social de Turquia. Hijo del presidente del Estethica hospital de Estambul (un centro especializado en trasplantes capilares y cirugía estética), Akdoğan, quien en su juventud ganó el campeonato en la categoría juvenil de karting, es actualmente un empresario de éxito y es dueño de un gimnasio.

La estrecha relación de Hande Erçel con Kerem Bürsin

De confirmarse el noviazgo de la actriz y el empresario, la ilusión de los fans de 'Love is in the air' de que los protagonistas sean pareja también en la vida real se desvanece. Y es que, el feeling y la sintonía que ha demostrado la pareja desde que comenzara la grabación de la serie ha provocado que los rumores se hayan disparado. Ellos ni han confirmado ni han desmentido pero sí que han dado y siguen dando muestras del buen rollo que existe entre ellos. La última ocasión ha sido hace apenas unos días cuando la actriz ha salido en defensa de su compañero tras una polémica durante una entrega de premios. "Conozco el corazón de Kerem", ha dicho Hande.

'Love is in the air', la serie de moda

