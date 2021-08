Melisa Döngel, la actriz que daba vida a Ceren en 'Love is in the air', ha estallado. Después de que en los últimos días se haya publicado que la popular intérprete habría protagonizado una fuerte discusión con una mujer durante un vuelo por las molestias que estaban ocasionando sus dos hijos durante el viaje, la actriz ha salido al paso de las acusaciones y ha negado que el incidente tuviera lugar. "He visto mentiras y he visto noticias falsas pero esto es realmente un guion", ha dicho la actriz.