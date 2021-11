El reencuentro se produjo en casa de Maya Başol

Las pequeñas actrices se conocen desde hace años

Ambas han protagonizado juntas varias campañas de publicidad

Apenas son unas niñas pero ya han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Maya Başol (Kiraz en 'Love is in the air') y Lavinya Unluer (Kayra en 'Mi mentira más dulce') son dos de las estrellas infantiles más populares en Turquía y fuera de su país. Su fama ha traspasado fronteras y el público español también se ha enamorado de estas dos niñas que dan sus primeros pasos en la interpretación.

Aunque no han trabajado juntas en la pequeña pantalla, Maya Başol y Lavinya Unluer se conocen desde hace años puesto que han coincidido en numerosos trabajos como modelos para firmas de ropa infantil. Las sesiones de fotos han forjado entre ellas una gran amistad. Sin embargo desde el mes de agosto no las veíamos juntas. Desde ese momento, entre vacaciones, la vuelta al cole y sus respectivos trabajos no había podido volver a verse hasta este fin de semana.

Dos semanas después del nacimiento de la pequeña Eva, la hermana de Maya Başol, Lavinya Unluer ha visitado a su amiga en su casa y han demostrado que, a pesar de esta fama, no dejan de ser unas niñas. En casa de la protagonista de 'Love is in the air' las dos amigas han disfrutado de una divertida tarde de juegos, bailes y muchas risas.

Además, Maya Başol ha podido enseñarle a su amiga su recién reformada habitación. Una habitación con la que sueñan todos los niños y en la que no falta ningún detalle. Zona de juegos, tocador, una cama en alto, una silla-columpio... En este rincón, hemos podido ver a las dos amigas disfrutar de una sesión de belleza muy especial.

Las dos pequeñas han enamorado a los espectadores de Divinity

A pesar de su corta edad, tanto Maya Başol como Lavinya Unluer son dos influencers muy populares en Turquía y han logrado enamorar a los espectadores con sus primeras incursiones en la pequeña pantalla, tanto en Turquía como en España.

A Unluer la conocimos en 'Stiletto Vendetta' aunque es recordada fundamentalmente por los espectadores de Divinity por su papel de Kayra en 'Mi mentira más dulce'. Su ternura enamoró al público, que vivió con gran emoción la historia de esta pequeña.

Pero la gran estrella infantil del momento es Maya Başol. Aunque goza de mucha popularidad gracias a la publicidad desde que era un bebé, su participación en 'Love is in the air', el gran fenómeno turco del último año, ha disparado su popularidad dentro y fuera de su país. Su papel de Kiraz, la hija de Eda y Serkan ha conquistado al público.

