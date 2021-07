El gran estreno de la segunda temporada de 'Love is in the air', próximamente en Divinity

Tenemos un notición para ti, fan total de nuestras series turcas. Y estamos seguros de que en cuanto veas este avance entenderás el porqué. Muy pronto, la última temporada de ' Love is in the air ' llegará en exclusiva a Divinity . Y lo hará con un inesperadísimo giro de guion en la historia de amor de Eda y Serkan , esa que se ha convertido en un fenómeno de audiencias desde su irrupción en Mediaset España.

Millones de espectadores llevan meses pegados a este éxito made in Turquía que este verano se pondrá más interesante que nunca. Quizá los más avanzados, los suscriptores a mitele PLUS, sepan de lo que estamos hablando. Pero se vienen muchos cambios en las vidas de los protagonistas de 'Love is in the air'.