"La última vez que me emborraché fue hace dos o tres años"

El actor visitó 'Esta noche con Ibrahim Selim', un shows muy popular en Turquía

Los martes a las 23:00 horas, 'Love is in the air' en Telecinco

Menuda revolución se ha organizado con las declaraciones de Kerem Bürsin en el show 'Esta noche con Ibrahim Selim'. El protagonista de 'Love is in the air' visitaba hace unos días el plató de uno de los programas más populares de Turquía y que es de visita obligada para músicos, actores y rostros conocidos del país.

Caracterizado por su sentido del humor y sus divertidas entrevistas, Ibrahim Selim se ha convertido en todo un experto en conseguir de sus invitados confesiones absolutamente hilarantes y divertidas acordes con el tono del programa. Kerem Bürsin no ha sido una excepción.

Entre risas, el actor que da vida a Serkan en 'Love is in the air' se ha sincerado como nunca lo había hecho y ha confesado el motivo por el que apenas bebe. ¡Y no puede ser más curioso! "Me desvisto en cualquier sitio. Empiezo por los pantalones y acabo sin camiseta, sin calcetines y sin pantalones. Por eso no bebo mucho. La última vez que me emborraché fue hace dos o tres años", ha contado muy divertido y ante la sorprendida mirada del conductor del show.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kerem Bürsin (@thebursin)

El piropo más raro recibido por Kerem Bürsin por sus orejas

Pero esa no ha sido la única curiosa declaración del actor en la entrevista. Cuando el conductor del programa le preguntó cuál fue el cumplido más extraño que recibió, Bürsin ha recordado un divertido piropo que alguien le hizo por sus orejas. "Tengo una oreja prominente, mi oreja izquierda. Una vez recibí un cumplido por esto. Supongo que no es muy común. Llamó la atención de alguien y dijo que era muy agradable. Esto es lo primero que me viene a la mente", contaba el actor que hizo reír con esta situación a todos en el estudio donde se graba el programa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de İbrahim Selim (@ibrahimselim)

¿Con quién se quedará Kerem Bursin?

Por último, el presentador quiso colocar a la actor en una difícil coyuntura en la sección "¿Es él? ¿Es eso?" Fan declarado de Helen Mirren, Bürsin tuvo que elegir entre ella y Hande. Tras varios minutos de juego, Kerem Bürsin eligió a Hande Erçel en la final recibiendo la ovación de todo el público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de İbrahim Selim (@ibrahimselim)

