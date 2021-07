Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuevo proyecto juntos: la prensa asegura que tienen una oferta para una película

La pareja confirmó su relación el pasado mes de abril en Maldivas

Los actores se han convertido en la pareja de moda gracias a 'Love is in the air'

Son la pareja de moda en Turquía y eso les está trayendo grandes alegrías a nivel profesional. Si hace unos días la pareja recogía un premio por su interpretación en 'Love is in the air', ahora los medios turcos se hacen eco de un posible nuevo proyecto juntos.

La química que derrochan Hande Erçel y Kerem Bürsin en pantalla no ha pasado desapercibida para la industria del cine y según señalan algunas webs, podría haber llegado un proyecto cinematográfico a la pareja. Aunque apenas han trascendido datos, se apunta a que este trabajo no interferiría en las grabaciones de la serie.

De confirmarse finalmente este proyecto, la pareja pondría la guinda a un momento personal y profesional muy dulce. Y es que desde que se convirtieron en protagonistas de 'Love is in the air' todo son buenas noticias para ellos. "Nos trajimos buena suerte", ha dicho en alguna ocasión Kerem Bürsin, a quien todavía le queda un sueño profesional por cumplir. "Me encantaría trabajar a nivel internacional".

La historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin

No se conocían antes de rodar 'Love is in the air' pero enseguida conectaron y entablaron una gran amistad. "Estábamos ahí para el otro en los malos momentos. Formamos un gran equipo y llegados a un punto dijimos 'a lo mejor…' Somos muy afortunados, soy muy afortunado", ha confesado recientemente Kerem Bürsin en una entrevista.

Y esa química entre ellos fue más que evidente para los fans de la serie desde el primer momento. Los seguidores de 'Love is in the air' soñaban con que el amor de Eda y Serkan traspasara la pantalla y finalmente fue así. Después de un año de rumores, Hande Erçel y Kerem Bürsin confirmaban su relación durante una escapada a Maldivas el pasado mes de abril.

