Eda deja su futuro en manos de Serkan pero él renuncia a ella, en el próximo capítulo: "No quiero hablar más"

Se acaba el tiempo. El día de la boda de Eda y Deniz ha llegado y Serkan sigue sin recordar al amor de su vida. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', la pareja tendrá que afrontar un día complicado y jugar sus últimas cartas. "¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar este lío?", se preguntará Eda, que deja en manos de Serkan su futuro. "Ahora le toca a él. Llevo meses gritando que le quiero. Ya vale. Tiene que recuperar la memoria".

Mientras, el empresario sigue sin recordar. Apenas unas pocas imágenes no le bastan para gritar al mundo que está enamorado de Eda. "¿Qué puedo hacer? Ya vale, no quiero hablar más del tema", le dirá a su madre, que no se resigna a que su hijo a que su hijo deje escapar a la mujer que le cambió la vida.

La confesión de Serkan a Eda

A pesar de no haber podido recuperar ese año perdido de su vida, Serkan sabe que hay algo que le une a Eda y que es incapaz de controlar. Sin embargo, el tiempo se acaba y Aydan y Ayfer deciden intervenir y propiciar un encuentro entre ellos. Eso sí, primero les narcotizan con la intención de que todo fluya. Y fluye. Sin presiones de ningún tipo, la pareja se sincera. "Sé que intentas recordar nuestro amor. Se nota. Sé que cuando me miras algo te quema por dentro. Siempre desvías la mirada para esconder tus sentimientos. Te muestras frío y distante, pero oigo lo fuerte que te late el corazón", le dice la florista al empresario, que reconoce que quiere recordar aunque no puede.

Pero a Eda no le hace falta esa confesión para saber que el amor de Serkan sigue ahí. Oculto, pero sigue ahí. Y no duda en decírselo. No me mires si no quieres pero sé lo que sientes de verdad. Espero que cuando se te caiga la venda de los ojos no sea demasiado tarde", le dice durante un tenso encuentro.

