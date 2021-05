Serkan, a punto de recordar a Eda: "Quiero saber más de ese amor del que todos hablan"

Después de pedir matrimonio a Celin, Serkan ha vuelto a acercarse a Eda y le ha hecho una promesa

Quiere recordar su historia de amor, ese año que desapareció de su mente por un accidente

Si no se te ha escapado alguna que otra lagrimilla al ver el último capítulo de 'Love is in the air' es que eres de piedra. Lo último que sabíamos de este superboom turco era que Eda estaba destrozada. Después de agotar su último cartucho y besar a Serkan en público con el objetivo de que así recordase su historia de amor, él la volvió a rechazar. Y no solo eso: delante de los suyos le pidió matrimonio a la malvada Celin, cerrando así cualquier posibilidad de recuperar ese año perdido con la protagonista de nuestra historia. Pero las cosas han cambiado mucho.

A pesar de que Eda optó por olvidar a Serkan para siempre, llegando a quitarse su anillo de compromiso, una escapada al campo con la pandilla ha provocado un giro de guion histórico en 'Love is in the air'. Los muchos intentos de Celin por alejar a su ahora prometido de la protagonista de la serie no han sido suficientes para que un encuentro a solas provoque el esperadísimo acercamiento que todos ansiábamos.

Con la luz de la chimenea de fondo, Serkan se ha ablandado, ha roto el muro que le separaba a Eda y se ha sincerado con ella asumiendo que fue ella quien le hizo ver su alma interior. "¿Lo recuerdas ahora?", le ha preguntado esperanzada. Pero "ojalá fuera así", "ojalá fuera como leer un libro que había olvidado". Ahora quiere recordarla, quiere volver a tener en su cabeza ese intenso año junto a Eda que desapareció de un plumazo por ese dichoso accidente.

El esperado acercamiento de Eda y Serkan en 'Love is in the air'

Emocionada por este paso al frente de su amado, Eda le ha confesado que a veces sueña con que hubiese sido ella la que perdió la memoria. Sin embargo, poder mantener en el recuerdo esos "momentos maravillosos" que vivieron juntos compensa su impotencia. "Peor sería olvidarlos", ha sacado como conclusión.

En este último capítulo de 'Love is in the air', los protagonistas vuelven a fundir sus manos después de que Eda, tras las peticiones constantes de Serkan, eche la vista atrás y verbaliza aquellos maravillosos recuerdos que ella sí guarda de su relación. Por un momento nos quedamos sin respiración al ver cómo la cara de él iba cambiando por momentos. "¿Lo recuerdas?", le pregunta ella desesperada una vez más. La respuesta la tienes en los vídeos.