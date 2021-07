Serkan recupera la memoria: "Eda, me acuerdo de nuestro amor y de lo mucho que te quiero"

Tras la declaración se destapará que Eda y Deniz se han casado de verdad

A pocas horas para el enlace de Eda y Deniz, Serkan intenta aclarar su futuro con la ayuda de Engin. "No puedo más, no sé si estoy con la persona correcta, no sé qué debería recordar", le dice desesperado sin imaginar que un encontronazo con un desconocido en el bar donde ha quedado con su amigo pondrá todo en su sitio. Tras recibir un fuerte golpe, el empresario recordará por fin su historia de amor con Eda.

Serkan se declara a Eda y la pareja se enfrenta a la dura realidad

Con todos los recuerdos en su cabeza y con sus sentimientos claros, Serkan se presenta en la boda, planta a Selin y se declara a Eda frente a todos sus amigos. "Me acuerdo de ti y de mí, de nuestro amor y de lo mucho que te quiero. No te cases con él. No lo hagas", le dice a Eda, que ajena al plan urdido por su amigo, le dice a Serkan que todo ha sido una farsa. " No me he casado. No lo he hecho ni lo iba a hacer. La boda no es real. Ha sido todo un montaje para que te acordaras de mí y ha funcionado".

Pero en plena reconciliación, Eda se da de bruces con una realidad que no esperaba. "Ha habido un error. Esta boda es de verdad, se han casado de acuerdo con la ley", dirá la funcionaria que les ha casado. De repente, Deniz se convierte en el centro de atención y no le queda más remedio que confesar. "Estaba desesperado".

Sus palabras y su plan no le servirán de mucho. Aydan le pone las cosas claras al amigo de la infancia de Eda y le coloca en una posición delicada. Si no colabora podría acabar en prisión. "Nuestros abogados resolverán este problema con mucha rapidez, por supuesto si Deniz colabora con nosotros. ¿Sabes que lo que has hecho es un delito? Ni te imaginas lo que puede hacer un buen bufete de abogados, podrían meterte una temporada entre rejas".

La promesa de Serkan

Y tras un día lleno de emociones, Serkan y Eda pueden empezar una nueva etapa. Sin embargo, el empresario no puede empezarla sin disculparse y sin hacer una promesa importante a la florista. "Siento haberte hecho sufrir. Te debo todos los recuerdos felices que tenga a partir de ahora, nuestra felicidad, nuestro futuro juntos... Tú has salvado nuestro amor. Ahora estoy a tu lado y siempre lo estaré. Te prometo que te compensaré por todo lo que no hice. Te prometo que nunca más volveré a olvidarte. Te amaré toda la vida y nunca te dejaré, siempre estaré aquí. Te quiero muchísimo".

El plan de Selin y Deniz

Sin embargo, Deniz y Selin todavía no han dicho la última palabra. Para que Eda y Serkan puedan empezar su nueva vida falta que se firme la anulación del matrimonio y Selin tiene un plan. . Falta anular el matrimonio de Eda y Deniz. "No podemos permitir que sean felices. Si nosotros sufrimos que ellos sufran también. No firmes la anulación del matrimonio. De esa manera tendrá que resolverse con un divorcio y no podrán volver a casarse en casi un año. Desaparece durante todo el día y no firmes. Si nosotros somos infelices ellos también deben serlo". Y dicho y hecho. Siguiendo las instrucciones de Selin, Deniz cierra su café y trata de abandonar Estambul.

