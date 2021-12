Süheyla no puede ocultar que está enamorada de Ömer, en el próximo capítulo de 'Luz de esperanza'

La hermana de Neslihan está dispuesta a empezar una relación

Ipek descubre que su primo ha perdido la casa

Ajena al pasado en común de Ömer e Ipek, Süheyla está cada vez más interesada en Ömer y empieza a costarle ocultar sus sentimientos. En el próximo capítulo de 'Luz de esperanza', la hermana de Neslihan le llamará para intentar volver a verse. "Puede que te visite algún día, puede que me pase por tu casa. Ya echo de menos esas visitas", le dice al empresario.

El plan de Halil

Acorralado y sin dinero para hacer frente a la difícil situación económica que atraviesan, Halil trama un nuevo plan para lograr que Mahmut firme el contrato que tenían previsto y para ello no dudará en mentirle sobre los verdaderos motivos que han hecho que Ipek le ha rechazado. "Todo esto no es como tú crees. Ipek no quiso humillarte. La culpa es de Ömer. Si él no hubiera ido a casa ese día, se hubiera casado contigo. Está obsesionado. Después de no celebrarse la boda, fue secuestrada. No quería contarte nada de esto. Fui a buscarla. De hecho, Ipek nos está protegiendo. Él la amenazó y ella teme que nos haga daño. Lo que está buscando Ömer es sabotear nuestro acuerdo. Si caemos en su trampa y lo rompemos conseguirá lo que quiere y también a Ipek", le dice a Mahmut, que cae en la trampa de Halil y firma el contrato con él.

Tras esto, Mahmut se presenta en el despacho de Ömer con la intención de alejarle definitivamente de Ipek. "He venido a hablar de Ipek. Como ya todo el mundo sabe, íbamos a casarnos pero usted lo estropeó todo. Déjela en paz. Ella misma me ha encargado que venga aquí. Se lo que hizo, sé que la secuestró. Déjela en paz, se lo advierto. Tómelo como una amenaza o como una orden. Ipek va a ser mi esposa", le dice.

Dolido por la sarta de mentiras que acaba de escuchar, Ömer se reencuentra con su exmujer, a la que reprocha lo que supuestamente le ha dicho a Mahmut. "Le dijiste a Mahmut que te secuestré y que no te casaste con él porque temías mi reacción. ¿Para qué me enviaste a Mahmut? Vas a negarlo, volverás a mentir, como siempre. Dame un motivo. Solo uno. Dame un solo motivo por el que debía mentirme ese hombre", le dice a su exmujer, que dolida por la falta de confianza, zanja de una vez por todas su relación con él. "He venido pero será la última vez. No quiero verte más. Veo que ya has elegido a quien creer. Solamente crees lo que quieres creer. Sigue creyendo lo que te convenga más pero no vuelvas a llamarme".

Ipek se enfrenta a su primo

Aunque ha intentado mantenerlo en secreto, Halil es descubierto. Ipek descubre la orden de desahucio de la mansión y se enfrenta a su primo, que responderá furioso a la joven y le advertirá de que no debe contárselo a nadie. "La señorita ahora entiende de negocios. Lo que está claro es lo que hemos perdido y de quien es la culpa. No vayas a montar un escándalo por este papel. No has visto ni oído nada. Yo me encargo", le advierte a su prima.

