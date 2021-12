Mahmut prepara su inminente boda con Ipek, en el próximo capítulo de 'Luz de esperanza'

Tras enterarse de que Ömer es el nuevo propietario de la mansión, Halil se presenta en su despacho con la intención de recomprar la casa. El encuentro será tenso. "Quiero que me vendas la mansión. He venido a comprar la casa que me habías arrebatado y puedo pagarte más", le dice mientras pone sobre la mesa una suculenta oferta.

Sin embargo, Ömer no estará receptivo. "¿De dónde sale el dinero?", le responde el empresario al ver el cheque por valor de 15.000.000 de liras turcas, un precio muy superior al que pagó hace él por la mansión hace apenas unas semanas. "Cómo te puedes presentar aquí con tanto descaro y por qué crees que necesito tu dinero. ¿Crees que te resultará fácil recuperar lo que has perdido? Estás acostumbrado a salir de los apuros con dinero. Incluso lo usas para hacer desgraciados a los demás. Ya que tanto persigues la verdad por qué no hablamos de tus secretos. ¿Sabe tu familia que se ha vendido la casa y la empresa está en la ruina? ¿Sabe tu madre que intentas acordar la boda de Ipek para arreglar la situación? El Ömer inocente ya murió hace años. Es tu turno. Te bajaré los humos y mostraré tu verdadera cara. Coge el dinero y lárgate. No tengo nada que venderte", le responde Ömer, en cuya venganza está acercándose cada vez más a Süheyla, la hermana de Neslihan.