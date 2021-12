Bahar e Ipek estrechan su relación pese a las advertencias de Neslihan, en el próximo capítulo 'Luz de esperanza'

La pequeña seguirá visitando a Ipek pese a las advertencias de Neslihan

Selma empezará a sospechar del comportamiento de Neslihan con Bahar

'Luz de esperanza', cada noche a las 22:00 horas, un nuevo capítulos

Por mucho que lo ha intentado Neslihan, la unión de Ipek y Bahar es muy fuerte. En el próximo capítulo de 'Luz de esperanza' seremos testigos de como la pequeña desoye las advertencias de la mujer de Halil y vuelve a visitar a la su madre biológica para anunciarla emocionada que regresa al colegio.

Por otro lado, Ipek se sincerará con Süheyla, la única amiga de la joven en la mansión. "Aquel anillo no me pertenecía pero debe casarse con quien le ame y crear una familia. Querían que me casara por mi bien pero me fue imposible", le dirá a la hermana de Neslihan, que la apoya en el paso que ha dado. "No te sorprenda que dentro de poco me busquen un marido a mí", le responderá la hermana de Neslihan.

Ipek rechaza a Mahmut

Después de hablar con Halil y prestarle el dinero que necesita para recomprar la mansión, Mahmut se encuentra con Ipek para pedir su mano. Sin embargo, la respuesta no será la esperada. "Gracias por su ofrecimiento pero no quiero casarme. No puedo darle un motivo pero así son las cosas. Gracias por todo, señor Mahmut", le dice al socio de su primo, al que solo había pedido reencontrarse para poder devolverle el anillo de compromiso.

Dolido y ofendido, Mahmut se presenta en la oficina de Halil. "Ipek me lo ha devuelto y me ha humillado. No quiere casarse. Tu prima me ha rechazado", le dice al empresario, que no sabe qué responder cuando le pregunta por Ömer. "Nos quita la casa y ahora nos quiere separar. Entre Ipek y yo ya no hay nada así que me devolverás el dinero. El cheque lo quiero en mi mesa mañana mismo, Halil". ¿Podrá hacer frente al pago? "Nuestra sociedad se ha ido al traste. Ipek se casará con Mahmut. Si hace falta lo hará a punta de pistola pero lo hará. Si es necesario la llevaré a rastras", le dice a Neslihan, que le advierte que su madre se ha puesto del lado de Ipek.

Hecho una auténtica furia, Halil se enfrenta a su prima. "¿Acaso quieres matarme? Me has mentido con toda la desfachatez. A Mahmut no lo puedes rechazar. Lo único que haces es causar problemas pero esto no se quedará aquí. Mahmut se casará contigo. No permitiré que me vuelvas a avergonzar", le dice a su prima, que ya no sabe qué hacer para frenar esa locura. "He hecho cuanto me pediste. Me he alejado de Ömer. ¿Qué más quieres de mí?"

La unión de Ipek y Bahar

Mientras, la pequeña Bahar se sigue acercando a Ipek. "¿Sabes que antes de venir tú aquí solo me daban alegría mis plantas? Ahora que estás tú, me haces más feliz que todas ellas. Eres mi primavera. Ahora tengo un motivo mejor para levantarme. Te tengo a ti", le dice a la pequeña, que le dice que ella se ha convertido en su familia. La relación de ambas agobia a Neslihan que, temiendo que descubran la verdad, intenta separarlas para evitar cualquier tipo de contacto y advierte a la niña para que no visite a Ipek y a Selma para que no la deje salir. La madre adoptiva de Bahar empezará a sospechar que le están ocultando algo.

No faltes a tu cita con 'Luz de esperanza'

Ipek y Bahar desconocen el secreto que ambas ocultan. Solo Neslihan en la casa sabe la verdadera relación que existe entre ellas y su comportamiento podría delatarla. ¿Conseguirán descubrir que son madre e hija? Si quieres descubrirlo, no puedes faltar a tu cita diaria con ellas. De lunes a viernes a las 22:00 horas, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS