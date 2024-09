A sus 50 años y en plena promoción de su nuevo tema, 'Chao', que acaba de salir, ha sabido encontrar el equilibrio. No obstante, como todas las madres trabajadoras tiene que hacer un gran esfuerzo para poder conciliar y estar con su hija Paola, de once años. No es fácil. Con la vuelta a la rutina y el comienzo del colegio, la artista tiene que hacer malabares para ser una madre presente y poder disfrutar de su hija. "Me ha acompañado solo en la parte de Norteamérica y Sudamérica porque durante la gira europea no quiero que deje la escuela, así que por la noche regreso a casa, me levanto por la mañana para llevarla al colegio, vuelvo a dormir y por la tarde me voy al concierto", ha explicado la cantante.